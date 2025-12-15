新北獸醫曝毛寶貝3大好習慣 打造黃金免疫力

每年定期健康檢查，遵從獸醫師指示補強疫苗。（新北市動保處提供）

重視家中毛寶貝健康，新北市動保處獸醫分享照顧寵物養成3個好習慣，包括「每天曬太陽、每周梳毛、每年健康檢查」，維持寵物免疫力，打造健康好體質，讓毛寶貝遠離疾病侵襲。

獸醫師林子筠分享3個好習慣守護毛寶貝健康，遠離疾病。第一，不論飼養什麼寵物，飼主應為毛寶貝找一位可信任的「家庭獸醫師」，並安排每年定期健康檢查，遵從獸醫師指示補強疫苗。

日常互動如撫摸及梳毛能促進人寵關係。（新北市動保處提供）

第二，飼養環境除了充足飲水及飼料，還需要提供曬太陽的機會，每天能有30分鐘曬太陽的機會就能讓人和寵物都感到身心舒暢，但記得要避開中午，也不要直射陽光。曬太陽能促進維生素D合成、刺激大腦分泌血清素，有助維持皮膚毛髮健康，更重要的是舒緩壓力，維持心理健康狀態。

第三，透過日常互動如撫摸及梳毛，能促進人寵關係、改善皮毛健康，也能提早發現健康異常如腫塊、皮膚寄生蟲或疼痛部位。「每天曬太陽、每週梳毛及每年健康檢查」3個習慣打造寶貝黃金免疫力，減少疾病治療費用龐大支出，讓毛寶貝更健康的陪伴我們一起幸福生活。

動保處表示，守護毛寶貝健康是飼主責任，當發現寵物生病，應及時就醫治療，以提升動物健康生活品質，飼主只要多花點心思在疾病預防與健康照護上，毛寶貝們也能健康陪伴您，狂犬病疫苗注射是飼主為毛寶貝最基本的防疫工作。愛牠就是要照顧牠，提供牠一個溫暖的家，一起幸福過生活。

