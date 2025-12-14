新北獼猴頻現民宅農地 動保處教你五大安全原則
（記者陳志仁／新北報導）近期新北市獼猴破壞農作物、闖入民宅案件增加；新北市政府動保處提醒民眾，遵守「不干擾、不接觸、不餵食、不對視、保持適當距離」五大原則，並提供誘捕與驅趕設備，保障民眾與野生動物安全。
動保處處長楊淑方指出，新北市生態多樣，野生動物活動頻繁，近年因人類開發導致棲地破碎，人與獼猴衝突逐漸升高；近期接獲多起獼猴破壞農作物及闖入民宅案件，立即派員勘查，並提供誘捕籠、聲音驅趕器等設備協助民眾妥善處理人猴衝突。
臺灣獼猴屬一般野生動物，非法獵捕或飼養均違法，可依《野生動物保育法》及《動物保護法》處罰；動保處強調，不可使用捕獸鋏、山豬吊等具傷害性的陷阱，以免傷及動物或自身安全。
深坑高姓農民種植番薯多年，屢遭獼猴侵擾，造成作物減收，今年9月透過動保處提供的誘捕籠成功捕捉1隻獼猴，隨後野放至適合地點；另石門一名民眾非法飼養幼猴，動保處前往稽查時發現1隻幼猴被飼養在住處內，動保處依法裁罰5萬元並將幼猴帶回安置。
動保處呼籲，民眾戶外活動時應妥善管理食物、避免外露，不挑逗、不餵食，並切勿因好奇而餵食或以食物吸引獼猴接近；並於發現野生動物受傷、侵擾或疑似非法飼養時，立即通報1959動保專線或1999市民熱線，由專業人員處理，確保人與野生動物安全和諧。
其他人也在看
王義川憂年金破產 他嗆：關台灣國X事
[NOWnews今日新聞]立法院12日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》修正案與《公立學校教職員退撫條例》修正案，退休公務員與退休教師，回溯自2024年起退休年金所得替代率不再調降。民進黨立委王義川怒...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 462
冷氣團強襲「3地體感僅6℃」 專家揭「這天回暖」！
生活中心／江姿儀報導今（14日）受大陸冷氣團影響，中部以北及東半部偏冷，南部則早晚偏冷，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北、中部山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。中央氣象署指出，明（15日）大陸冷氣團減弱，各地回溫，但早晚天氣仍較涼，西半部日夜溫差大。對此，氣象專家林得恩提醒，今（14日）將「愈晚愈冷！」，今、明兩天降溫明顯。民視 ・ 7 小時前 ・ 5
變冷了注意！氣溫即將「斷崖式下降」 最冷時機點氣象署全說了
即時中心／高睿鴻報導天氣變冷了注意！氣象署預報員劉沛滕今（13）日說明，因東北季風影響，各地清晨以後氣溫都偏涼，唯獨中南部的白天，稍微比較暖和一些；但值得注意的是，今晚各地就開始受大陸冷氣團南下影響，氣溫均會顯著下降，預計明（14）天至後天清晨，是相對最低溫的時間點。尤其，北部大多數地區，最低可能降至13至14度；部分地區甚至恐出現10至12度低溫，顯示這波冷氣團威力較強，民眾應做好保暖工作。民視 ・ 1 天前 ・ 7
藍白「反年改」7000億全民買單！律師怒：寧可給現職公務員加薪
停砍公務員退休金法案，12日在藍白的推動下通過，立法院會三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》等條文，引發不少民怨。尤其退休金所得替代率重新回到2023年（112年）的計算標準，恐讓退撫基金提早破產，等於全國人民每人要負擔3萬元填補7千億缺口，律師林智群就發文怒轟，「我寧可給現職公務員加薪」。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 124
厚外套準備好！入冬首波冷氣團將殺到 急凍12度時段曝光
受到今年首波冷氣團南下影響，全台將在本週末迎來明顯降溫。氣象單位提醒，週日（14日）到週一清晨（15日）將是此次冷空氣最強、氣溫最低的時段，民眾務必注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
冷氣團何時抵達台灣？ 鄭明典曬1圖示警：很接近了
今晚起大陸冷氣團南下，中部以北有感降溫，前氣象局長鄭明典指出，目前冷高壓沿著青藏高原邊緣往南移動，冷空氣尚未到達台灣，但是很接近了。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
最新／騎士自撞跌落山谷！消防人員往下一看竟見......
即時中心／温芸萱報導今（13）日下午2點多，屏東縣消防局接獲通報，霧台鄉霧台二橋一名騎士因不明原因自撞跌落橋旁山谷。警消獲報後立即趕赴現場，發現一輛機車橫倒在路面，隨後往下方溪谷一看，只見有民眾受困谷底。由於地勢陡峭、救援困難，消防人員已架設繩索並展開搶救行動，詳細傷勢及事故原因仍待進一步釐清。今天下午2點多，屏東縣消防局接獲通報，霧台鄉霧台二橋疑似發生機車自撞事故，有騎士不慎跌落橋下山谷。警消抵達後，發現一輛機車橫倒在橋面，現場未見騎士蹤影，隨即往橋下溪谷查看，發現有一名民眾受困於下方。由於地勢陡峭、落差大，救援難度相當高，消防人員立即架設繩索展開搶救行動。目前警消持續評估受困者狀況並進行救援，事故發生原因及騎士身分仍待進一步釐清。機車橫倒在路面。（圖／民視新聞翻攝）原文出處：最新／霧台鄉自摔車禍消防人員趕往 驚見女騎士摔飛下方溪谷20公尺處 更多民視新聞報導周軒抓助理工會聲明有詭！網友酸：跟「講不聽」的阿公同等級高雄男警遭控偷拍報案人「合成裸女」！超慘下場曝光綠白要合作？傳以「換掉柯建銘」當條件 吳思瑤、黃國昌都回應了民視影音 ・ 1 天前 ・ 8
騙我媽400萬！計誘詐團 女趴引擎蓋攔車遭甩飛二度輾
台中市 / 綜合報導 今年9月台中一名婦人，被詐騙集團騙了400多萬元，家人為了幫她抓詐團，設局騙出車手，沒想到車手識破他們的計畫，開車逃逸！婦人女兒為了攔車，不顧危險趴在引擎蓋上想抓人，最後被甩下車子，遭二度輾壓失去意識，幸好沒有生命危險，全案檢方偵查終結，依殺人未遂罪，起訴這名車手。 民眾開車到路口等紅燈這時一輛左轉轎車彎進來仔細看轎車引擎蓋上竟然趴著一名女子另一段畫面也拍下女子緊緊抓住引擎蓋銀色轎車一度減速但又往前開令人捏把冷汗，目擊民眾說：「警車停在這邊，人在那邊抓人，有聽到女的和男的在吵架的聲音。」今年9月台中太平區邱姓婦人被詐騙集團騙走400多萬7名家人用40萬誘騙車手想私下教訓結果被車手識破開車逃逸婦人女兒騎車發現追不上乾脆整個人趴上轎車引擎蓋但車手並沒有停車而是繼續開了1點多公里最後女兒被甩落還被車子二度輾壓失去意識。目擊民眾說：「我是看到汽車停在那邊，然後，有一個人坐在旁邊。」警方獲報逮捕吳姓車手，他說以為是警察抓人，看到婦人女兒趴在引擎蓋，因為害怕才開車逃離，不過檢方認為，吳姓車手為了擺脫圍捕，反覆急速行駛、急剎、逆向、甩動車頭，不顧婦人女兒被甩落，還貿然移動車輛再次輾壓，有殺人不確定之故意，依殺人未遂罪起訴，另外涉嫌詐欺部分，具體求刑2年6月以上刑期。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 84
冷氣團發威！今明兩天最冷「跌至10度低溫」 這時間才回溫
氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」中指出，今晨觀測資料顯示，乾空氣南下、雲層及降水回波南移消散中。最新歐洲模式模擬顯示，今日至週二（16日）晨各地轉晴朗穩定，白天陽光下舒適、早晚很冷。今晚、明（15日）晨及週二晨，因輻射冷卻加成，氣溫降至最低，最新模擬仍將為...CTWANT ・ 11 小時前 ・ 3
台南女酒醉蹲路中央! 衝路車"製造假車禍"真的被撞飛
南部中心／綜合報導台南一名女子在酒吧喝醉後，竟突衝到馬路上直接蹲在路中央，看到有車輛開過來，她還故意跑過去，試圖製造假車禍，幸好車輛趕緊停下來，沒想到女子又鎖定下一輛汽車跑去，這下真的被撞飛。黑衣女子從酒吧走出來，突然蹲在路中央。（圖／翻攝畫面）大半夜，黑衣女子從酒吧走出來，在馬路上晃來晃去，蹲在路中央，形跡詭異，看到一部白色轎車開過來，她突然向前跑去，撲在對方的引擎蓋上，整個人摔倒在地，男駕駛嚇了一跳，下車查看，女子一開始還躺在地上不起來，沒多久卻又突然起身，開始大聲咆哮。目擊民眾：「第一台的白車，其實是要來我們店喝酒的客人，他停下來後，這個女生就衝上去撲到他車上，然後就裝死，有起點爭執吧，然後我們那一台車的客人，也不太想理她。」正當大家看傻眼，女子又突然朝另一部疾駛而來的黑色轎車衝過去，這次卻整個人被撞飛，翻了一圈倒地，一動也不動。事發在台南中西區民生路二段，這名28歲女子在旁邊知名酒吧喝酒後，突然衝到馬路上，誇張行徑讓目擊者懷疑，是不是要製造假車禍。女子接著又突然朝黑色轎車跑過去，慘遭撞飛。（圖／翻攝畫面）目擊民眾：「她是也沒有喝很多，就喝一杯長島冰茶而已，聽警察說後照鏡應該是有毀損，所以他們有直接去做筆錄這樣。」海安派出所副所長王志宏：「碰撞另一輛由30歲李男駕駛的黑色自小客車，導致手腳擦挫傷送醫救治。」女子酒醉失態，離譜行徑不僅害得自己被撞受傷送醫，在馬路奔跑、蹲下，違反道交法，還可處500元罰鍰，另外撞壞車輛的後照鏡，也將面臨車主求償。原文出處：台南女酒醉蹲路中央! 衝路車"製造假車禍"真的被撞飛 更多民視新聞報導獨攀失足墜70度陡坡！男子受困2天沒水糧 靠「呼救聲」獲救情侶吵架差點出大事！女子情緒失控躺鐵軌打滾 險遭列車輾斃驚！台鐵台南1路段「地面下沉鐵軌斷裂」列車營運遭延誤民視影音 ・ 1 天前 ・ 11
冷到發抖！冷氣團來襲「這兩天」有感 另一波東北季風報到時間曝
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導中央氣象署預報員曾昭誠今（14）日上午說明，台灣今天開始受到大陸冷氣團影響，各地溫度與昨日相比明顯降低，而今天晚上到明天（15日）清晨是這一波冷氣團影響最明顯、溫度最低的時間點，但到明天白天冷氣團就會開始減弱，各地溫度就會慢慢回升；預計週三（17日）至下週四（18日）另一波東北季風會報到，但整體寒冷程度相對這一波冷空氣較為輕微。民視 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
停砍公教年金還有變數？李來希曝綠盤算「如何再砍」：想翻盤就魚死網破
軍公教年金改革（年改）上路超過7年，如今迎來重大變局！在在國民黨團及民眾黨團皆主張停砍年金下，立法院會昨（12）日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，公教人員所得替代率將維持在2023年的水準。對此，長期關注此案，被視為軍公教反年改大將的全國公務人員協會前理事長李來希隔日在臉書表示，年改大戰總算告一段落了，但昨日......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 35
入冬來最強首波大陸冷氣團！低溫下探10度 專家曝回暖時間點
入冬以來最強的首波大陸冷氣團報到，中央氣象署指出，今（14）日中部以北及東半部明顯轉冷，南部早晚偏冷，清晨低溫約14至16度，入夜後中部以北及宜蘭低溫下探12度，部分地區不排除更低。天氣轉為乾冷，各地多為晴到多雲，僅北海岸、東半部及山區有零星降雨。氣象專家吳德榮表示，今起至週二（16日）清晨受輻射冷卻影響，早晚最冷，平地恐逼近10度。預估週二白天起冷空氣減弱，週三起氣溫逐步回升，天氣維持穩定晴朗。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前 ・ 4
冷氣團最高峰將至「6地恐跌破10度」！氣象署1圖曝下週天氣
首波大陸冷氣團報到，各地溫度明顯下降，氣象專家吳聖宇表示，今（14）日北部、東北部空曠地區低溫約在12至14度左右，今晚至明晨是冷氣團影響最高峰。氣象署則提醒，下週三（17日）有另一波東北季風南下，下週五部分區域要留意下雨情形。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發起對話
超級冷！6縣市低溫特報 今晚至明晨恐10度以下
即時中心／潘柏廷報導最新消息，中央氣象署今（14）日下午4時18分發布「低溫特報」，範圍包含新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有10度以下氣溫發生的機率，請民眾注意。民視 ・ 48 分鐘前 ・ 發起對話
首波「大陸冷氣團」殺來全台極凍 「2地區」低溫跌破10度！
生活中心／江姿儀報導今（11日）各地多雲到晴、早晚稍涼，中南部日夜溫差大，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有零星短暫雨；下半天起東北季風稍增強，北部、東北部及東部轉雨。對此，氣象專家林得恩示警「低溫再下修！」，週六（13日）下午大陸冷空氣南侵，週日（14日）到下週二（16日）清晨降溫最明顯，低溫寒冷全台有感，「2地區」會再下降1至2度。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
停砍公教年金三讀！賴清德喊：年改絕不能走回頭路
立法院會今(12)日院會處理「公務人員退休資遣撫卹法部分條文修正草案」，國民黨在表決中以人數優勢通過黨團提案並完成三讀。對此，總統賴清德隨即表示，年改絕對不能、也不該走回頭路。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 26
阿里山清晨氣溫僅4℃出現結霜景象 攝影達人：進入最佳賞楓時刻
阿里山國家森林遊樂區近日清晨氣溫僅剩攝氏4、5度，沼平車站、小笠原山觀景台等處都出現結霜景象。阿里山攝影達人黃源明說，近期已進入最佳賞楓時刻，從阿里山公路的十字路段至塔塔加的路上，處處都出現楓紅，景象美麗。他提醒，遊客若要上山看楓紅、日出或結霜美景，應留意保暖。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 小時前 ・ 1
超猛冷氣團襲台！「這時段」是高山降雪唯一機會 低溫恐殺到10度下
入冬最強的大陸冷氣團將在今（13）晚報到！引頸期盼高山初雪的民眾，請把握可能機會。氣象專家指出，海拔3500公尺以上的高山，在今日下半天到深夜將處於微量飄雪「臨界條件」，是本波冷空氣最有可能降雪的時機。隨著入夜氣溫續降，高山水氣與低溫能否短暫配合，成為追雪族關注的焦點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
週日大怒神式降溫「恐跌破10度」 北部3500米高山有望飄雪
東北季風持續影響，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭可能有局部大雨，且大陸冷氣團14日至15日清晨影響最有感，局部低溫恐跌破10度，而3500公尺以上高山13日晚間至14日有降雪機會。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1