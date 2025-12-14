新北獼猴頻現民宅農地 動保處教你五大安全原則

（記者陳志仁／新北報導）近期新北市獼猴破壞農作物、闖入民宅案件增加；新北市政府動保處提醒民眾，遵守「不干擾、不接觸、不餵食、不對視、保持適當距離」五大原則，並提供誘捕與驅趕設備，保障民眾與野生動物安全。

圖／破壞農地獼猴被誘捕籠捕捉。（新北市政府動保處提供）

動保處處長楊淑方指出，新北市生態多樣，野生動物活動頻繁，近年因人類開發導致棲地破碎，人與獼猴衝突逐漸升高；近期接獲多起獼猴破壞農作物及闖入民宅案件，立即派員勘查，並提供誘捕籠、聲音驅趕器等設備協助民眾妥善處理人猴衝突。

臺灣獼猴屬一般野生動物，非法獵捕或飼養均違法，可依《野生動物保育法》及《動物保護法》處罰；動保處強調，不可使用捕獸鋏、山豬吊等具傷害性的陷阱，以免傷及動物或自身安全。

深坑高姓農民種植番薯多年，屢遭獼猴侵擾，造成作物減收，今年9月透過動保處提供的誘捕籠成功捕捉1隻獼猴，隨後野放至適合地點；另石門一名民眾非法飼養幼猴，動保處前往稽查時發現1隻幼猴被飼養在住處內，動保處依法裁罰5萬元並將幼猴帶回安置。

動保處呼籲，民眾戶外活動時應妥善管理食物、避免外露，不挑逗、不餵食，並切勿因好奇而餵食或以食物吸引獼猴接近；並於發現野生動物受傷、侵擾或疑似非法飼養時，立即通報1959動保專線或1999市民熱線，由專業人員處理，確保人與野生動物安全和諧。

