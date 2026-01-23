新北瑞亭國小與十分國小攜手交流 深化學生學習視野

十分瀑布

天燈課程

為了促進校際交流、拓展學生多元學習經驗，瑞亭國小與十分國小近日共同辦理校際交流活動，透過文化展演、戶外生態踏查與在地特色課程實作，讓學生在真實情境中學習，體驗跨校互動的豐富內涵。

活動首先由十分國小呈現廣東獅表演，融合傳統技藝與團隊合作精神，現場氣氛熱烈；接著由瑞亭國小帶來太平鼓舞蹈表演，節奏明快、動作整齊，展現學生在藝術與肢體表現上的學習成果。雙方學生在觀摩與交流中，不僅欣賞彼此的特色課程成果，也深化對多元文化藝術的理解。

除校內展演外，交流活動亦結合戶外教育與在地學習，安排學生進行十分瀑布導覽與生態踏查。透過教師引導與實地觀察，學生認識瀑布地形、生態環境與保育概念，將課堂知識與自然場域緊密連結，培養環境關懷與探究能力。此外，活動也規劃天燈課程實作，讓學生了解十分地區天燈文化的歷史背景與象徵意義，並親自參與書寫與製作過程，在體驗傳統文化的同時，學習尊重在地文化與珍惜自然環境的重要性。

透過本次校際交流，瑞亭國小與十分國小以「學生為學習主體」，整合藝術展演、戶外教育與文化體驗，提供學生多元且立體的學習機會。未來，兩校也將持續深化交流合作，讓學習走出教室、走進生活，培養學生多元能力與廣闊視野。