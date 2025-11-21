新北瑞芳地政所暨衛生所聯合辦公大樓動土 2028年7月完工成新地標

新北市長侯友宜主持瑞芳地政事務所暨衛生所聯合大樓動土典禮，期許工程如質如期完工。(記者羅國嘉攝)

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市瑞芳地政事務所與瑞芳區衛生所辦公大樓老舊、空間不足，市府推動「瑞芳地政事務所暨衛生所聯合辦公廳舍興建工程」，市長侯友宜今(21日)主持祈福動土典禮，預計2028年7月完工。新建大樓規劃地下2層、地上8層，整合地政與醫療功能，提供舒適便捷的辦公與服務空間，並結合在地山城特色及採礦文化，將成為瑞芳區新地標。

侯友宜指出，瑞芳地政事務所自1967年啟用以來，建物老舊且辦公與檔案空間不足，衛生所也因空間過於狹小，進而影響服務，兩者都極有必要更新。市府積極整合兩機關，將衛生所土地容積移轉集中，於地政事務所原址合建聯合辦公廳舍。

工務局長馮兆麟表示，新建大樓總經費約5.3億元，規劃地下2層、地上8層。地下層設置停車場與機房，1至3樓提供看診、復健及早療等多元診療服務，4至7樓專供地政業務辦理，8樓則設大型會議室，供研討與交流使用。建築設計符合最新環保減碳及永續發展理念，內部機能完善，外圍人行空間便民，完工後將成為瑞芳區重要地標。

新建工程處長簡必琦補充，建築外牆採礦石質感瓷磚，呼應瑞芳採礦歷史，每層樓逐漸往後退縮，降低對道路與人車的壓迫感，同時呈現山城層疊意象。室內設有多處眺望平台，引入自然光與通風，提升辦公與洽公舒適度，預計2028年7月完工。

新北市長侯友宜(右一)及與會人員一同持金鏟動土，象徵工程開工並祈求工程順利。(記者羅國嘉攝)

新工處長簡必琦(左一)說明瑞芳地政事務所暨衛生所聯合辦公廳舍工程的規劃。(記者羅國嘉攝)

新北市府整合將地政及衛生單位，在瑞芳地政事務所原址改建為地政暨衛生所聯合辦公大樓。(記者羅國嘉攝)

