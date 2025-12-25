新北瑞芳清晨兇殺！38歲男右胸遭刺倒臥民宅階梯 兇嫌逃逸

38歲男右胸遭刺，倒臥民宅階梯。翻攝畫面

新北市瑞芳區今（25日）清晨驚傳持刀傷人案。一名38歲林姓男子上午7時43分許，在明燈路三段一處民宅前疑與人發生爭吵，隨後遭對方持銳器刺入胸部，現場血跡斑斑。救護人員到場時，林男一度因失血過多出現休克狀況，緊急送往基隆長庚醫院搶救，目前仍命危。

警方指出，瑞芳警分局接獲報案後，立即派員趕抵現場，發現林男倒臥在民宅階梯上，右胸口疑遭不明刀器刺傷、持續出血，隨即由救護車送醫，員警並隨車戒護。初步了解，林男為當地警方列管毒品人口，疑因毒品問題與人發生爭執後遭刺傷，行兇者犯案後已逃離現場。

警方已在現場進行採證並調閱周邊監視器畫面，成立專案小組追查，目前已掌握特定對象，正全力追緝到案，詳細犯案動機與經過仍待進一步釐清。



