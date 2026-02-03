新北瑞芳清潔隊拾金不昧 協助市民尋回市值140萬金飾

劉女士感謝清潔隊員協助找回金飾。(新北市環保局提供)

記者黃秋儒／新北報導

新北市環保局瑞芳區清潔隊於昨（2）日上午執行年前大型家具預約清運勤務時，意外發現民眾誤丟之大量金飾，清潔隊員秉持拾金不昧精神，立即通報並送交警方，成功協助失主在3小時內找回市值逾140萬元的貴重財物。

新北市環保局指出，昨日瑞芳區清潔隊機動班隊員胡敏男、蔡憲朋及林秉鴻在執行大型家具預約收運的任務時，依作業流程逐一抽出抽屜檢查，以確保作業安全及民眾有無將貴重物品遺漏。檢視至最下層抽屜時，發現兩件掉落之紅色小包，打開後赫然發現內有金項鍊3條、金手鍊1條以及金戒指1枚。由於近期國際金價處於歷史新高，金飾經秤重合計達7.765兩，換算市值約140萬元。

環保局提到，發現貴重財物後，隊員立即通報隊長後並前往瑞芳分局完成備案，並透過大型家具預約收運資料聯繫家具主人。當日中午失主劉女士即至瑞芳分局認領。劉女士表示，金飾原置於衣櫃抽屜內，因清運時未察覺而一併丟棄，所幸清潔隊員細心檢查，才能讓金飾失而復得。

金飾經秤重合計7.765兩，換算市值約新臺幣140萬元。(新北市環保局提供)

環保局表示，本次瑞芳清潔隊員展現高度警覺與拾金不昧的高尚情操，不僅排除作業風險，更成功守護民眾財產安全，樹立清潔隊良好典範，足為同仁表率。

環保局提醒，家戶進行大掃除時，若欲將不需使用之衣櫃、櫥櫃或置物櫃等大型家具搬出排放前，務必再次檢查內部是否已完全清空。環保局將持續為市民提供專業服務，也邀請市民共同守護居家整潔與財產安全。

農曆年前為大型家具清運的高峰期，民眾如有清運需求，請撥0800-010-857或各區清潔隊預約專線(網址：https://crd-rubbish.epd.ntpc.gov.tw/dispPageBox/Ntpcepd/NtpCp.aspx?ddsPageID=CONTACT)，並請於2月6日(五)前預約登記將安排年前清運；2月7日(六)至2月16日(一)登記僅受理預約年後之清運。