新北瑞芳男遇襲！右胸口遭刀狠捅、渾身血跡斑斑 倒臥民宅階梯緊急送醫

記者莊淇鈞、林盈君／新北報導

25日上午7時許，新北市瑞芳區明燈路三段某民宅前，一名38歲林姓男子遭人持銳器刺傷，警消獲報後趕抵，林男一度失血過多、出現休克狀況，傷勢嚴重，隨即將他送往基隆長庚醫院搶救，詳細情況還要進一步釐清。

新北瑞芳區明燈路三段某民宅前，林姓男子遭人持銳器刺傷。（圖／翻攝畫面）

初步了解，今天上午，警消接獲報案，有民眾遭銳器刺傷，隨即出動人車趕往救援。抵達現場後，發現38歲林男的右胸口處，遭不明刀器刺傷流血，整個人倒在民宅階梯上等待救援，而現場血跡斑斑，救護人員隨即將他送醫救治，警員也隨車前往戒護。

警方初步了解，林男疑似與發生爭吵，之後疑似遭對方持刀刺傷，由於傷勢在胸口處，傷勢嚴重，期間一度休克命危，而嫌犯犯案後已逃逸無蹤，警方已組成專案小組，並於現場採證、調閱監視器追查，目前已掌握對象追查，將深入釐清犯案動機與原因。

