新北瑞芳貨櫃車與機車互撞！騎士傷重不治
11月6日下午，台灣接連發生兩起重大交通事故，造成一死一傷的悲劇。新北市瑞芳區與南投縣草屯鎮的車禍事件，再次敲響交通安全警鐘。
新北市瑞芳區楓子瀨路的死亡車禍發生於下午4時13分。根據行車紀錄器畫面顯示，54歲徐姓男子駕駛營業貨運曳引車，沿台2丁線由基隆往瑞芳方向行駛，在貨櫃場入口附近準備左轉時，與對向高速行駛的機車發生碰撞。畫面中清晰可見，機車騎士閃避不及，正面撞上正在轉彎的貨櫃車後倒地，隨即被捲入車底，機車則噴飛至路邊。
新北市消防局接獲報案後立即派遣人車前往救援。消防人員抵達現場時，發現男性騎士受困在貨櫃車右後輪下方，現場可見車輪底下有大灘血跡，以及騎士損毀的安全帽。下午4時37分，消防人員成功將騎士救出，但該名騎士已經失去呼吸心跳等生命徵象。救護人員立即將其送往基隆長庚醫院進行急救，醫師全力搶救後仍宣告不治。
瑞芳警分局隨即展開調查。經警方對徐姓駕駛實施酒測，結果顯示酒測值為0，並無酒駕情形。警方將進一步對徐男檢測是否有施用毒品駕車的情況。至於死亡騎士的酒測值，警方已委請醫院進行抽血檢驗。事故發生後，貨櫃車占用往基隆方向部分車道，瑞芳警分局調派8名員警到場疏導交通，維持單線雙向通行，直到下午6時現場清理完畢，道路才恢復正常通行。
同日稍晚，南投縣草屯鎮台14線也發生一起嚴重車禍。45歲胡姓男子駕駛食品冷凍貨車，疑似因為開車分心，直接撞上前方準備右轉進入砂石場的砂石車。強烈撞擊導致冷凍貨車車頭嚴重受損變形，胡姓駕駛受困車內動彈不得。
消防人員接獲通報後火速趕抵現場，由於車門嚴重變形無法開啟，消防人員必須出動破壞工具進行破門作業，才能將受困的胡姓駕駛救出。胡姓駕駛臉部及全身多處擦傷，立即被送往醫院治療。
被撞的砂石車駕駛向警方表示，事故發生時交通號誌為綠燈，他正準備右轉進入砂石場，對方沒有停車就從後面直接撞上來。砂石車駕駛雖然對這起無妄之災感到無奈，但也慶幸自己沒有受傷。
草屯分局交通事故處理小隊長賴啟文表示，初步調查顯示，冷凍貨車碰撞了前方等待右轉的砂石車，導致營業小貨車車頭嚴重受損。警方正在調閱現場監視器畫面，並訪談目擊者，以釐清確切的肇事原因及責任歸屬。
這兩起事故的發生，凸顯了路口行車安全的重要性。警方特別提醒所有用路人，行經岔路口時務必放慢車速，提高警覺。尤其是大型車輛轉彎時有視線死角，機車騎士更應保持安全距離，避免進入大型車的內輪差範圍。同時，駕駛人在行車過程中應保持專注，避免分心，才能預防類似悲劇再次發生。
