新北瑞芳貨櫃車與機車擦撞 騎士受困救出送醫不治

（中央社記者王朝鈺新北6日電）徐姓男子今天下午駕駛貨櫃車，行經新北市瑞芳區楓子瀨路，左轉時與機車發生擦撞，男性騎士受困車底，救出時已失去生命徵象，經送醫搶救後宣告不治。

新北市消防局下午4時13分獲報後，隨即派遣人車前往救援，消防人員到場，發現騎士受困在貨櫃車右後輪下，下午4時37分救出騎士時已失去呼吸、心跳，立即送至基隆長庚醫院，經醫師急救後仍回天乏術。

警方初步調查，54歲徐男駕駛貨櫃車，沿台2丁線基隆往瑞芳方向行駛，行經楓子瀨路左轉時，與對向機車發生擦撞。經警方對徐男實施酒測，沒有酒精反應，將另對徐男檢測有無施用毒品，至於騎士酒測值，將委請醫院抽血檢驗。

事故車輛占用往基隆方向部分車道，瑞芳警分局調派8名員警到場疏導交通，維持單線雙向通行，現場於下午6時清理完畢，恢復正常通行。確切車禍發生原因待警方後續調查。（編輯：謝雅竹）1141106