新北瑞芳轉運站車輛起火 警消救出31歲男！副駕驚見木炭

即時中心／潘柏廷、黃彥翔報導

新北市瑞芳區調和街轉運站內停車場，今（17）日晚間發生一輛小客車燃燒的事故，消防隊獲報後急派3車6人前往搶救，並將車內穿白襯衫的31歲鄭姓男子救出；對方被救出時處在情緒不穩、神智不清的情況下，便被質疑有喝酒，再加上撲滅火勢後發現副駕駛座有部分木炭，因此也懷疑對方縱火。不過，因對方身上有燙傷，故由醫護人員送往長庚醫院就醫，至於詳細起火原因，消防局火調科人員將會調查釐清。

初步掌握，新北市瑞芳區調和街轉運站內停車場今日晚間發生一輛小客車燃燒的案件；所幸在消防獲報後，立即派遣3車6人前往搶救，更在控制火勢將穿白襯衫的31歲鄭姓男子救出，並無人受困，火勢也在晚間7時27分全數撲滅。

穿白襯衫的男子被救出時神智不清。（圖／民視新聞）

只是，消防隊員救出鄭男時，發現他情緒不穩、神智不清，疑有喝酒，此外，消防隊撲滅火勢後也發現，事故車輛的副駕駛座有木炭，懷疑他自行縱火；由於鄭男身上有燙傷，故由醫護人員送往長庚醫院就醫，至於詳細起火原因，消防局火調科人員將會調查釐清。

消防隊撲滅火勢。（圖／民視新聞）

