新北瑞芳頻傳獼猴傷人 動保處今年將採購麻醉槍

新北市瑞芳區近期已發生3件獼猴傷人案件，市議員林裔綺表示，市府應儘速採購麻醉槍。(記者黃子暘攝)

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市瑞芳區近期已發生3件獼猴傷人案件，市議員林裔綺表示，市府應儘速採購麻醉槍，並向台南、高雄有圍捕經驗的單位請教作業狀況，獼猴可能因社區有人餵食導致不願離去，動物保護防疫處已有派員在社區每日巡查，也可同步巡視、清除餵養食物，盼市府儘速印製文宣宣導遇到獼猴如何處理、不應餵食等觀念。農業局長諶錫輝回應，今年就會完成麻醉槍採購，馬上處理宣導文宣。

林裔綺說，她認為獼猴可能曾被人飼養，或被人餵食，有與人類接觸的經驗，猴子又很聰明，誘捕籠、麻醉吹箭都抓不到，重點是會攻擊人類，已經有長輩受傷，市府應儘速採購麻醉槍，另外她也在公共平台上看到民眾質疑動保處因麻醉槍要價20萬元，說沒錢購買，另也有人質疑動保處曾宣導民眾「開門讓猴子進來」比較好捕捉，是否有此事？

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諶錫輝回應，麻醉槍根據射程，有不同價格，吹箭的射程約10米，因麻醉槍是管制槍械，購買需要申請，目前已在準備作業，今年會完成採購，並無不買麻醉槍一事；此外，議員反映的開門一說，是沒有的事情，可能民眾會錯意，動保處一向宣導不要餵食，否則有食物來源，獼猴更不肯走，若猴子已經進入民宅，當然是門關上儘速通知動保處來捉，若有見相關說法，將根據議員建議闢謠。

此外，諶錫輝表示，每日都有派人前往民宅巡查。

林裔綺進一步建議，動保處可與環保局清潔隊合作，如有發現社區餵食點，可協助清除，斷絕餵養才是最重要的方式，盼市府印製文宣宣導遇到獼猴時如何應對、不要餵食等觀念，從根本解決猴患。諶錫輝承諾馬上辦理。

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