新北瑞芳驚悚車禍！疑操作不慎汽車墜落山谷 51歲女駕駛嚇壞受傷送醫

記者林盈君／新北報導

16日中午，一名51歲的許姓女子駕駛白色自小客車，行經台106縣道74公里瑞芳路段時，疑似因操作不慎，連人帶車翻落山谷，警消獲報後，立即派員前往救援，而許女受困車內，所幸僅有輕微擦挫傷，送醫救治後無生命險，肇事原因及車禍經過，還有待警方進一步釐清。

許女駕駛白色自小客車，疑似操作不慎翻落山谷。（圖／翻攝畫面）

據了解，新北市消防局獲報後，隨即出動瑞亭、平溪、秀峰等分隊，共6車12人前往搶救。救難人員攀爬下山，確認許女受困，疑受到驚嚇、多處輕微擦挫傷，但沒有立即的生命危險，且意識清楚，救其脫困後，送往醫院救治。警方則指出，駕駛許女無酒駕及毒駕，詳細事故原因還要再調查。

