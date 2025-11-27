新北環保兩用袋設計師怒控市府不尊重他 卓冠廷質詢助發聲

即時中心／徐子為報導



新北市環保兩用袋拿到「2025 年度 Taiwan Design BEST100」獎項，不過原設計者卻在社群上怒控新北市政府不尊重他，他已決定拒絕出席領取該獎，而民進黨籍新北市議員卓冠廷今已在市議會質詢時，當場嚴正向新北市府環保局提出該問題。





該設計師於社群平台Threads上指出，9月25日Shopping Design 編輯部來信，新北市環保兩用袋「NEW BAG！」獲得 2025 Taiwan Design BEST100 「年度設計」獎項的消息。剛好25日到28日他不在台灣，回台灣後上班日9月30日他就第一時間和新北市環保告知。11月24日Shopping Design 來信告知，需要提供出席人數，我也第一時間和新北市環保局告知。



設計師接著指出，新北市環保局今（27）天打電話告知，有一位股長要和他一起上台領獎。而且今天才告知，新北市環保局有提供給圖片在頒獎和報導使用，但之前沒先告知，且跟他之前提供的圖片不同。



設計師怒斥，新北市環保局上傳這些很不專業也很醜的圖未先告知，但這些圖片在得獎當下卻會代表他這得獎者，這本來是一件好事，新北市環保局想要透過這個獎項，再次傳播環保兩用購物袋都很好，但他不想沒有告知的狀況下，這麼醜的圖可能會在得獎當下出現在他背後代表他，讓他覺得很不受尊重！



對此，新北市議員卓冠廷回應，他剛在議會已當面跟新北市環保局長嚴正提出這個問題。很感謝設計師的設計和投入，做出很美大家都很喜歡的環保袋。剛剛審查預算時，卓當場跟環保局長和環保局同仁表達，公部門難得願意投資設計、找到設計師打造好產品，是好事，要繼續努力，不要永遠陷在公部門美學的泥淖。他請環保局好好檢討，妥善處理。很難過設計師的心血和熱情沒有獲得對應的尊重。

