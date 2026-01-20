新北環保小局長淨零出任務 學習碳盤查並落實校園減碳

248260120a01

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市第13屆「環保小局長」近期啟動《淨零出任務》系列課程，結合多元文化與環境教育場域，透過實地走讀、案例導覽及操作體驗，引導學生以生活化方式理解淨零概念，並具備將永續理念轉化為實際行動的能力。環保局期盼透過此計畫扎根淨零素養，讓這群孩子未來能成為新北市淨零轉型的重要推手。

針對新北市淨零目標的法規制度化發展，環保局李俊毅簡任技正指出，面對極端氣候帶來的嚴峻挑戰，新北市自2020年簽署氣候緊急宣言後，便著手規劃2030及2050年的淨零目標與執行策略。隨著2025年《新北市氣候變遷因應行動自治條例》經議會三讀通過，新北淨零轉型已邁入法制化階段，將更有制度地朝向2050淨零排放目標前行。

在惜食教育與資源循環的實作課程中，小局長們前往「1919食物銀行台北倉儲」深入學習。學員現場了解食材如何進行收集、分類、存放與再分配，進而深化對聯合國永續發展目標中消除貧窮與終止飢餓的認知。在手作環節中，學員將外觀欠佳的「格外品」或即期食材創意轉化為惜食料理，實踐再分配與再加值的精神；同時透過認識「黑水虻」如何處理廚餘，學習資源循環經濟的運作邏輯。

關於城市淨零策略的住商與工業實務學習，課程以「E起向前淨」為主題，從交通、工業及住商等3大面向切入。小局長們在八里區公所體驗綠建築節能設計，並現場操作建築能效EUI計算，理解運具電動化對減碳的貢獻。此外，藉由參訪晉瑜企業觀察工業能源汰換與脫煤轉型，學員掌握了「找出碳排放源、減量行動、成效評估」的關鍵架構，建立適用於校園的碳盤查實踐模式。

走入文化教育場域參與永續治理實務，小局長們參訪了新北市首座發布永續白皮書的十三行博物館。透過參與「湛藍十三：水下考古永續傳承」課程，學員了解科技工具如何守護因氣候變遷受威脅的水下文化資產。經由學習博物館如何盤點永續治理並訂定行動目標，小局長們見證了文化機構如何發揮社會影響力，達成環境與文化傳承的雙重永續目標。

環保局強調，邁向淨零目標不僅仰賴政策引導，更需在生活中落實減碳行動。期盼小局長將課程習得的知能帶回校園，與同儕共同關注能源使用議題，並規劃可立即執行的校園減碳方案。透過在日常中建立淨零生活模式，這些種子學員將持續推動校園與社區的永續發展，為新北市注入長期且穩定的環保即戰力。

