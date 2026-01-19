新北環保小局長淨零行動 扎根校園
▲藉由碳盤查學習建立適用於自己校園碳盤查與減碳實踐方式。（圖：新北環保局提供）
第十三屆「新北環保小局長」日前展開《淨零出任務》系列課程，結合文化與環境教育場域，透過走讀、案例導覽與操作體驗，引導孩子以生活化方式理解淨零概念，培養永續行動力。
環保局簡任技正李俊毅指出，新北自二○二○年簽署氣候緊急宣言後，規劃二○三○及二○五○淨零目標。自治條例三讀通過奠定制度基礎，持續邁向二○五○淨零排放。透過「環保小局長」計畫，期許孩子們自小具備淨零素養。
第一堂課「惜食手作」在「一九一九食物銀行」了解食材收集與分配，並將格外品轉化為料理，實踐「再分配、再加值、再利用」。課程介紹「黑水虻」如何將廚餘轉化為有機肥與飼料。第二堂課「E起向前淨」從住商、交通與工業切入，體驗綠建築節能設計，操作能效EUI計算，學習運具電動化與工業脫煤轉型，建立校園碳盤查架構。
