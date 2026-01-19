新北環保小局長 淨零出任務

新北市第13屆「環保小局長」於17日展開「淨零出任務」系列課程，結合文化與環境教育場域，透過實地走讀、案例導覽與操作體驗，引導孩子以生活化方式理解淨零概念，培養將永續理念轉化為行動的能力。

環保局簡任技正李俊毅表示，極端氣候已是全球共識的嚴峻挑戰，新北市自民國109年簽署氣候緊急宣言後，著手規畫119年及139年的淨零目標及策略，隨著去年「新北市氣候變遷因應行動自治條例」經議會三讀通過，新北市的淨零轉型將更有制度及法制化，持續朝向139年淨零排放目標邁進。

環保小局長第1堂課「惜食手作課程」，在「1919食物銀行台北倉儲」展開，小局長們深入了解食材如何被收集、分類和存放，進而分配給需要的人，深化聯合國永續發展目標中的消除貧窮和終止飢餓的認識；第2堂課「E起向前淨」從住商、交通與工業3大面向切入，引導小局長們理解城市邁向淨零所需的整體策略。

第3堂課「博物館的永續行動課」則走入新北市十三行博物館，該館為新北市首座發布永續白皮書，並兼具環境教育功能的考古博物館，小局長們步入15公尺長的沉浸式海底隧道，參與「湛藍十三：水下考古永續傳承」課程。

環保局強調，邁向淨零不僅需要政策推動，更仰賴生活中的實際行動，期盼小局長們將課程所學帶回校園，與同學共同關注校園能源使用與減碳議題，嘗試規畫可立即執行的行動方案，逐步培養屬於自己的淨零生活模式，成為推動校園與社區永續行動的重要種子。