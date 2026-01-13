新北環保局公布顧問評鑑等級 打造公正環評環境
為預防及減輕大型開發案對環境的影響，開發前辦理環境影響評估工作至關重要，讓開發單位於選擇委託顧問機構時能有在地評鑑參考，新北市環保局持續辦理「地方型環境影響評估技術顧問機構評鑑計畫」，並公布114年度評鑑結果，本次顧問機構共3家獲得「準A級」、1家獲得「B級」肯定，展現卓越的專業撰寫與評估能力。
環保局表示，顧問機構負責將環境影響評估工作之調查、預測、分析及減輕對策等內容，編纂為「環境影響說明書」或「變更書件」，凡是新北市環保局受理者，其撰寫的顧問機構，均強制納入評鑑對象。評分標準由新北市環評委員於環評審查會現場進行評分，依環評書件撰寫品質、完整性及顧問機構審查會簡報專業能力綜合評分佔50%，另外50%則由環保局依環評書件品質評分，並依「環境影響說明書」及「變更書件」分組評鑑。
評鑑共分為5級，分別為A級 (總分85以上)、準A級(總分80~84)、B級(總分75~79)、C級(總分70~74)及D級(總分未達70)。本次評鑑結果，「環境影響說明書」由「黎明興技術顧問股份有限公司」，以及「磐誠工程顧問股份有限公司」獲得「準A級」，其撰寫環說書及審查會簡報能力，獲得委員肯定；「變更書件」由「日揚環境工程有限公司」獲得「準A級」及「慧群環境科技股份有限公司」獲得「B級」，上述評鑑結果皆公布於「新北市環境影響評估書件查詢系統」，供開發單位參考。
環保局說明，為讓資訊更公開透明、提升便民性，自111年建置環評會議直播系統，民眾可透過電腦、手機或平板等設備，以Webex線上直播會議參與環境影響評估審查作業，只需至環境部「環評書件查詢系統」查詢該次會議的名稱，並輸入會議地點上提供的會議連結、號碼及密碼，即可登入參與，並可於系統上查看環評審查會議紀錄及審議案件之環說書各章節內容。
環保局說，考量民眾可能無法準時觀看直播，自114年起將環評審查會議直播檔案置於新北i環保Youtube平台，讓環評過程更加透明化、全民皆可隨時監督；為鼓勵公眾參與環境決策，環保局於114年正式將旁聽規則納入「新北市政府環境影響評估審查委員會會議規範」(網址：https://www.epd.ntpc.gov.tw/Download?catID=1918)中，民眾可依旁聽規則申請登記發言，由會務人員安排之發言順序及時間於會場表達意見，透過公正的評鑑制度與透明的參與管道，不僅能督促顧問機構提升專業品質，更能落實公民參與制度，讓環境保護與經濟發展共榮共存。
