新北環保局助攻台灣NDC 13.7%減碳成果獲國際肯定
新北市氣候治理成果再獲國際肯定！ 新北市副市長劉和然9日以東亞區執行委員身分，代表出席於德國波昂舉辦的「2026地方政府環境永續發展理事會（ICLEI）全球執委會」 ，昨天（10日）受邀出席「大膽城市論壇（Daring Cities Forum）」，並在「城市如何助力國家NDCs（國家自主貢獻）」專題場次，與聯合國人居署（UN-Habitat）及來自巴西、芬蘭、非洲等地氣候治理專家進行深度交流。新北市以2024年較2005年減碳13.7%的具體成果，展現城市氣候治理行動力，獲國際專家一致讚賞，認為新北經驗大幅提升國際社會對台灣達成2030年NDC目標的信心。
論壇開幕式中，波昂市副市長Dr. Ursula Sautter呼籲各城市積極採取氣候行動，ICLEI主席Katrin Stjernfeldt Jammeh則強調善用氣候融資與科學數據的重要性。隨後專題對談聚焦地方政府如何協助國家實現減碳目標，新北市分享從政策制定到基層推動的實務經驗，受到高度關注。
聯合國人居署氣候變遷團隊代表Lea Ranalder表示，城市既是氣候衝擊第一線，也是推動氣候解方的重要力量，國家NDC若缺少城市參與將難以落實。她特別肯定新北市透過市長率領局處與里長面對面座談的「行動治理」模式，成功建立政府與民眾間的信任關係，將宏觀政策轉化為居民有感的實際行動，堪稱多層次治理典範。
Carbonn氣候中心Maryke van Staden也讚賞新北市成功將減碳目標轉譯為在地行動，不僅打造具韌性的社區，更在推動無煤城市轉型上成果亮眼。她指出，新北透過「環保小局長」培訓計畫及「社區規劃師」制度，將永續理念落實至家庭與社區，建立由下而上的自主治理能量，為韌性城市發展奠定重要基礎。
劉和然表示，新北市自2020年簽署氣候緊急宣言後，陸續發布淨零路徑白皮書及第三期溫室氣體減量執行方案，始終以2030年減碳30%為目標，積極對接國家NDC政策方向。他強調，地方政府是落實國家目標最關鍵的執行力量，新北從工業無煤城市轉型、低碳運輸推動到社區治理創新，證明城市能透過務實行動成為全球氣候治理的重要節點。
新北市環保局表示，此次論壇成功提升台灣地方治理的國際能見度。與會專家一致認為，新北市兼具「以人為本」治理思維與具體減碳成果，足以作為全球非首都城市借鏡。未來，新北市將持續深化淨零與韌性政策，打造更宜居永續的生活環境，並持續向國際展現地方城市推動全球淨零轉型的關鍵影響力。
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