新北環保局年度財產申報抽籤 結合實務宣導守護基層清廉





新北市環保局今（5）日辦理「114年度公職人員財產申報實質審查抽籤作業」，按10%比例隨機抽出人員辦理財產申報實質審查，並比對前後年度財產狀況，強化廉能治理與強化監督機制。環保局特別提醒，環保稽查員在面對違規取締時，應嚴格遵守法定程序，避免因一時疏忽或受干擾而衍生圖利或收賄等法律風險。

此外，民眾習慣於春節前後期間致贈禮品或紅包表達對清潔隊員的感謝之意，再次強調請勿贈禮或紅包予清潔隊員，民眾倒垃圾時的一個「微笑」或一聲「謝謝」就是給隊員最好的新年禮物，不僅實現「善的循環」，也讓隊員們能安心執勤，不誤觸法網。

另為了深化公務同仁的廉潔意識，並保護第一線執行勤務的基層人員免於誤觸法規風險，環保局持續辦理各類廉政宣導，針對基層清潔隊員、環保稽查員及相關公務人員，透過實務案例解析，將硬梆梆的法律條文轉化為易懂的工作準則，落實「廉潔自持、便民利民」的核心價值。

環保局指出，在環境保護的工作環境中，第一線同仁常面臨業者關說、受贈財物或違規取締時的情緒壓力，針對與民眾互動頻繁的清潔隊員，特別蒐集實務違失案例進行教育，114年共辦理12場次廉政宣導，對象包括新進公務人員、環保稽查員及清潔隊員等，獲得基層好評。石碇區清潔隊陳姓隊員說，透過廉政宣導，能讓第一線人員在執勤時有明確法規依循，更安心投入工作；林口區清潔隊張姓隊員則分享，透過實例說明，讓法規不再冷冰冰，不僅受用也希望未來能持續辦理。

