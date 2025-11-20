新北環保局揭VLR成果 侯友宜：從日常落實永續發展

248251120a03

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市政府於昨（19）日發布《2025年新北市永續發展目標地方自願檢視報告》（VLR），呼應第30屆聯合國氣候變遷大會（COP30）。市長侯友宜與多位永續夥伴、健康城市及永續發展委員會成員共同出席，呈現公私協力在城市永續推動上的累積成果。

侯友宜表示，本次報告延續2019年「宜居城市」與2021年「新常態」的框架，2025年以「日日永續、處處有感」為主軸，收錄53個案例與82項永續指標，將永續視角拉回市民日常場域，從居住、產業到低碳生活，呈現跨局處治理與民間參與的整體進展。

發布會中，多位永續行動者分享在地實踐經驗，包括在地環保組織推動河川巡檢與環境教育、文教基金會以影像強化永續意識，以及市場開發單位以公私合作促進老舊市場轉型等案例，反映永續行動在環境、文化與經濟領域的多元面向。

新北環保局表示，本次VLR首度導入區域治理（VSR）思維，並引進國際專業分析模型，以系統思維檢視政策成效。新北亦透過「基北北桃合作交流平台」整合交通、產業、文化等資源，截至2025年8月已完成87件合作案，強化跨市永續生活圈。

其中，河川治理成效顯著，環保局指出，淡水河重汙染比例已從2020年的5.8%降至2024年的0.5%，創下歷年最佳；「新北市河川流域治理平台」結合環保、水利、經發與農業等局處力量，並與北北桃跨區合作，自源頭改善水質，已逐步讓市民感受到河川環境變化。

環保局補充，本次報告首度設置「永續長專章」，透過專責角色統整跨局處資源，並以量化指標與數據輔助決策，讓永續行動逐步從「點」擴展為「線」與「面」。新北市將持續推動跨域協作，讓市民在交通、救災、文化與日常生活中感受到更明確的永續提升。

