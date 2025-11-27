新北環保局搶功！設計師不爽「拒領獎」 卓冠廷：基本尊重和文化問題

節目中心／綜合報導

新北市環保局於今年7月推出的環保兩用袋「NEW BAG！」，榮獲「2025 年度 Taiwan Design BEST100 」的「年度設計」殊榮，卻遭爆出未經原設計師同意，逕行提供照片給頒獎方宣傳，甚至還要求單位股長與設計師一同上台領獎。民進黨新北市議員卓冠廷表示，這是很基本的尊重和文化問題，很難過陳設計師心血沒受到應有的尊重，已請環保局好好檢討並妥善處理。

設計師陳振銘設計之新北環保兩用袋「NEW BAG!」（圖／取自新北市環保局官網）

新北市環保局去年8月舉辦「環保兩用設計比賽」，當時由設計師陳振銘的作品「NEW BAG！」雀屏中選。環保局於今年7月將全新設計的環保袋推出上市之後，9月底便傳來獲得 2025 Taiwan Design BEST100 「年度設計」獎項的好消息。

陳振銘設計師在社群平台「Threads」上表示，今年9底得獎消息傳出，他隨即告知新北市環保局。11月24日Shopping Design 來信詢問出席人數，他也第一時間和新北市環保局告知。

陳設計師表示，新北市環保局今（27）竟打電話告知，有一位股長要和他一起上台領獎。同時還未經告知就提供給圖片，在頒獎和報導使用。陳設計師指控，環保局提供的圖片在領獎當下會出現在得獎者背後，等於代表他這得獎者的美感與專業，整件事讓他覺得不受尊重。

陳設計師的貼文除了宣布「拒絕出席領獎」之外，還希望環保局不要因他「主張著作人格權」提告。他更怒嗆新北市環保局，真的那們喜歡上台，那就讓他們上台領獎就好。

對此卓冠廷回應，已在議會當面跟環保局長嚴正提出相關問題。他表示，昨（26日）在預算審查時，所有人都很讚賞環保兩用袋的設計，還希望環保局繼續加強推廣，但「這不是僵化的法律問題，這是很基本的尊重和文化問題。」

卓冠廷指出，環保局提到這是他們舉辦的設計比賽，會有著作權相關的主張，然而「就算環保局不一起領獎，也沒有人知道這是環保局的袋子。」他表示，如果環保局好好發一篇新聞稿恭喜設計師得獎，更會激發更多創作者想跟新北市府等公家機關合作的意願，「可惜這次不是如此」。

卓冠廷最後對陳設計師表示，他已請環保局好好檢討，妥善處理。很難過陳的心血和熱情沒有獲得對應的尊重，「政府有很多要繼續改變的地方，希望仍然有更多和你一樣有理念的設計師願意繼續參與改變。」

