新北環保局石門區率先開掃 「馬」力全開環境拚乾淨

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

農曆新年前大掃除是台灣人獨有的「年度reset」，新北市環保局邀請市民提前動起來，讓好運、財氣、福氣一起進門。近日在石門區公所前廣場舉辦「年終大掃除」起跑活動，由環保局長程大維、石門區長吳家兆及在地9位里長、志義工共同響應「相揪厝邊，作伙拚乾淨」，以實際行動整理環境，迎接更亮、更乾淨的新年。

環保局長程大維表示，里長與志義工是環境維護的第一線守護者，從日常巡查、資源回收、污染通報到環境教育宣導無不親力親為。目前新北市已有超過7成的里訂定每週或2週固定打掃的「環境清潔日」。此外，推動超過10年的「里環境認證」已建立深厚夥伴關係，去年更有805個里參與，參與率高達78%，創下歷年新高，透過基層扎根讓城市角落越掃越乾淨。

環保局提醒，年終大掃除應採取「內外兼顧」策略，戶外部分可加強清掃住家周邊道路、後巷整潔、清除積水容器與整理閒置物品，降低環境髒亂及病媒孳生風險；室內部分，建議優先選用具「環保標章」的清潔劑。清潔作業時也要留意自身安全防護，如配戴口罩、手套，並避免不同類型清潔劑混用，依產品標示正確使用以確保安全。

此外，清理務必落實垃圾分類，分為一般垃圾、廚餘及資源回收3類交付。廚餘請先瀝乾水分再交由垃圾車清運，相關資源回收項目與排出方式可至環保局官網查詢。如需於年前清運大型家具者，請於2月6日前向所在地清潔隊預約登記；2月7日至2月16日期間登記者，則僅受理年後清運之預約服務。

環保局表示，這場年終大掃除啟動活動從石門區開跑，希望傳遞「自己的環境自己顧」的理念，讓環境整潔成為日常習慣。未來亦將結合各區力量持續推動環境清潔及宣導行動，提升市容與生活品質，讓全民在新的一年「馬」力全開迎新福，共同迎向充滿希望與幸福的新年。

照片來源：新北市政府環保局提供

