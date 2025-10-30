新北環保局連四年榮獲「金環獎」 跨域查緝與科技執法再創新局
環境部、法務部共同舉辦的「金環獎」評選，新北市環保局再度榮獲114年度打擊環保犯罪卓越團體獎及3項個人獎，成為全國唯一連續4年獲此殊榮的地方環保機關，展現新北市在環境稽查與環保犯罪查緝領域的堅定決心與卓越實力。
環保局長程大維表示，連續4年榮獲「金環獎」是對全體同仁在持續努力的肯定。新北市將持續以「科技執法、跨域整合、源頭防制」為主軸，深化保護環境的理念，並與中央及地方各單位協力合作，打造更安全、更永續的城市環境。
另在團體獎部分，以「非法煉金集團排放強酸廢水污染環境」一案，榮獲「打擊環保犯罪卓越團體獎」最高肯定。該案犯罪集團利用劇毒王水提煉黃金後，直接將含有超標重金屬、pH值極低的強酸廢水排入山林，對生態造成嚴重破壞。
環保局重案組透過高風險潛伏蒐證，運用縮時攝影機、空拍機等科技設備，成功在惡劣環境下採集到關鍵證據。面對犯罪集團跨縣市流竄的狡猾手法，重案組組成專案小組與新北地檢署、保七總隊等單位緊密合作，成功追緝至新竹，一舉瓦解犯罪網絡。該案最終協助檢方追繳不法利得高達新臺幣4,945萬餘元，並列管復育受污染土地，展現新北市對環保犯罪「除惡務盡」的決心。
本次榮獲「打擊環保犯罪傑出貢獻獎」（個人獎）的3位同仁，其績效均展現新北稽查團隊面對複雜犯罪結構的卓越能力。獲獎案件類型多元，包括成功破解最大規模營建廢棄物「跑空單」申報不實案，追繳逾5,014萬餘元不法所得，遏止高達16萬餘立方公尺廢棄物流向不明，有效打擊合法掩護非法的不法行為。
針對黑幫勢力介入的跨縣市非法棄土、破壞國土案，透過跨區聯防，有效保護北臺灣珍貴的農地與山坡地，遏止生態浩劫；三芝山區面對極高警覺性犯嫌，長期進行夜間、高風險潛伏蒐證，最終將從事非法棄置及處理的不法業者成功起訴，將犯嫌繩之以法，充分展現了新北稽查同仁克服艱難、專業執法的決心與能力。
環保局強調，新北市已連續4年榮獲金環獎肯定，不僅是中央對新北在環境執法領域領導地位的認可，更是對全體稽查同仁持續努力的最高肯定。環保局將持續精進AI科技應用於污染預防，深化環檢警調合作平臺，以更專業、更智慧、更精準的行動，持續為市民打造健康、宜居的永續城市。
