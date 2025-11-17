新北環保局馳援宜蘭風災 25輛機具清運1238公噸廢棄物
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導
鳳凰颱風日前來襲，宜蘭縣蘇澳、南方澳等地出現嚴重淹水災情，新北市政府環保局展現跨縣市互助精神，第一時間啟動支援機制。環保局自11月13日起連續4日動員大量人力與機具前往宜蘭，協助受災地區的環境復原工作。
新北市環保局長程大維表示，颱風過後的清理工作分秒必爭，各縣市必須同心協力才能快速恢復市容。他指出，新北與宜蘭長期在環保業務上保持良好合作，且宜蘭縣環保局長許嘉琦曾是新北團隊的一員，因此市府在接獲支援需求時，立即整備機具與人力。
程大維指出，新北支援團隊當日早上出發，下午即刻投入作業，全力協助受災地區環境復原。此次任務共動員鏟裝機10輛、卡車10輛及抓斗車5輛，合計25輛專業機具，並配置29名人力。
此次支援任務主要針對清除受災住戶就地排出的家具與廢棄物，旨在協助民眾儘速整理居家環境。程大維強調，在災區持續作業的環保夥伴們展現了「哪裡需要就往哪裡去」的專業精神與效率，4日總計清運了1238公噸災後廢棄物。
環保局強調，迅速恢復市容整潔是環保單位的首要任務，各縣市環保局將持續保持緊密合作，必要時即時提供支援量能，期盼共同守護市容環境，讓受災民眾能盡快回到安心、舒適的生活。
照片來源：新北市政府環保局提供
