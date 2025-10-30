新北環保局「金環獎」4連霸 程大維：「除惡務盡」原則打造永續城市
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導
新北市環保局再傳捷報，由環境部、法務部共同舉辦的「金環獎」評選中，環保局再度榮獲114年度打擊環保犯罪卓越團體獎及3項個人獎。環保局成為全國唯一連續4年獲此殊榮的地方環保機關，這不僅是對新北市環境稽查工作的最高肯定，更展現了市府在嚴打環保犯罪、打造韌性城市上的堅定決心與卓越實力。
環保局長程大維表示，連續4年榮獲「金環獎」是對全體稽查同仁不懈努力的最高肯定，新北市始終秉持「除惡務盡」的原則，未來將持續以「科技執法、跨域整合、源頭防制」為主軸，深化保護環境的理念。他強調，市府會繼續與中央及地方各單位緊密協力合作，以更具智慧與效率的行動，打造更安全、更永續的城市環境。
在團體獎部分，環保局以偵破「非法煉金集團排放強酸廢水污染環境」一案，榮獲「打擊環保犯罪卓越團體獎」最高肯定，該案犯罪集團利用劇毒王水提煉黃金，直接將含有超標重金屬、pH值極低的強酸廢水惡意排入山林，對生態造成無法挽回的破壞。環保局重案組運用縮時攝影機、空拍機等先進科技，成功在高風險潛伏中採集到關鍵證據，最終與新北地檢署、保七總隊等單位合作，追繳不法利得達新臺幣4945萬餘元，並列管復育受污染土地。
本次榮獲個人獎的3位同仁，其卓越績效涵蓋多項重大犯罪類型。包括成功瓦解最大規模營建廢棄物「跑空單」申報不實案，追繳逾5014萬餘元不法所得，遏止超過16萬立方公尺廢棄物流向不明。另有案件針對黑幫勢力介入的跨縣市非法棄土、破壞國土案，透過跨區聯防機制，有效保護北台灣珍貴農地與山坡地。這些案例充分展現了新北稽查團隊面對複雜犯罪結構時，克服艱難、專業執法的決心與能力。
「金環獎不是終點，而是肯定新北團隊持續守護土地、捍衛環境正義的決心。」程大維表示，環保局承諾將以更專業、更智慧、更精準的行動，持續為市民打造健康、宜居的永續城市，讓市民在安全的環境中安心生活。環保局強調，新北市將持續精進AI科技應用於污染預防，深化環檢警調合作平臺。
照片來源：新北市政府環保局提供
更多CNEWS匯流新聞網報導：
五股交流道為何沒直上台65線？ 蔡淑君揭一數據說明高公局決策
關懷據點開得多、撐不久 陳啟能要求新北市府編列「永續營運補助」
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
新北環保局連四年榮獲「金環獎」 跨域查緝與科技執法再創新局
環境部、法務部共同舉辦的「金環獎」評選，新北市環保局再度榮獲114年度打擊環保犯罪卓越團體獎及3項個人獎，成為全國唯一連續4年獲此殊榮的地方環保機關，展現新北市在環境稽查與環保犯罪查緝領域的堅定決心與卓越實力。環保局長程大維表示，連續4年榮獲「金環獎」是對全體同仁在持續努力的肯定。新北市將持續以「科技執法、跨域整合、源頭防制」為主軸，深化保護環境的理念，並與中央及地方各單位協力合作，打造更安全、更永續的城市環境。另在團體獎部分，以「非法煉金集團排放強酸廢水污染環境」一案，榮獲「打擊環保犯罪卓越團體獎」最高肯定。該案犯罪集團利用劇毒王水提煉黃金後，直接將含有超標重金屬、pH值極低的強酸廢水排入山林，對生態造成嚴重破壞。環保局重案組透過高風險潛伏蒐證，運用縮時攝影機、空拍機等科技設備，成功在惡劣環境下採集到關鍵證據。面對犯罪集團跨縣市流竄的狡猾手法，重案組組成專案小組與新北地檢署、保七總隊等單位緊密合作，成功追緝至新竹，一舉瓦解犯罪網絡。該案最終協助檢方追繳不法利得高達新臺幣4,945萬餘元，並列管復育受污染土地，展現新北市對環保犯罪「除惡務盡」的決心。本次榮獲「打擊環保犯罪傑出貢獻獎」（台灣好新聞 ・ 22 小時前
新北重機停車試辦成效佳 黃淑君促11月全市推動
（記者陳志仁／新北報導）新北市快速道路多、重機騎士也多，長期以來重機與汽車爭汽車格的問題難解；新北市政府交通局 […]引新聞 ・ 21 小時前
《營建股》華固承租尚未啟用之接待中心祝融 無人員傷亡、配合調查
【時報-台北電】華固(2548)114年10月30日說明，向第三方租用座落於新北市新店區土地，其上搭建之尚未啟用的接待中心，上午11時許，不慎發生火災事件。已於第一時間派員到現場監控情勢，目前火勢已滅，無人員傷亡，後續將全力配合消防人員調查起火原因。 華固指出，該事件相關損失金額和因應措施尚待評估中，初估對公司財務業務均無重大影響。(編輯：廖小蕎)時報資訊 ・ 23 小時前
中獎發票字跡糊、破損 國稅局教你2招化解
[NOWnews今日新聞]中獎發票字跡模糊、破損還是可以領獎！有民眾自曝中獎發票放在口袋裡，因天氣炎熱工作流太多汗，導致發票模糊，連QR-code也看不清楚，大嘆獎金飛了。對此，財政部國稅局教戰，可透...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
央行尚未公布新鈔設計，網傳圖片是2018年民間作品
網傳圖片「改版後的新鈔好醜」？ 網傳圖片是2018年民間比賽得獎作品，非新鈔圖案。 發佈：2025-10-30 更新：2025-10-30 報告編號：3879 查核記者：曾慧雯 責任編輯：陳偉婷 發佈：2025-10-30 報告編號：3879 記者：曾慧雯、責任編輯：陳偉婷 近日網路流傳圖片聲稱為改版後的新台幣鈔券圖樣；經查證，網傳圖片是2018年民間比賽得獎作品，目前中央銀行尚未決定新版鈔券主題。一、網傳圖片為2018年「新版新台幣設計比賽」專台灣事實查核中心 ・ 23 小時前
日本鹿兒島指宿市訪問宜市 再續兩市友誼
日本鹿兒島指宿市公所及鹿兒島指宿市觀光協會組團，由指宿市長打越明司（UCHIKOSHIAKASHI）與回訪宜蘭的該市觀光協會會長中村勝信(NAKAMURAKATSUNOBU)等人一同訪台。於今（三十）日上午參訪宜蘭市進行雙邊交流，延續兩市之間長年以來的情誼。宜蘭市長陳美玲透過此次再續前緣的交流機會，行銷宜蘭市內的觀光、文化及特產，歡迎日本民眾來探訪美麗的宜蘭市，盼能促進宜蘭各產業的發展。宜蘭市公所人員列隊迎賓，熱情歡迎台日雙邊友好交流。指宿市參訪團此行由首度到訪宜蘭的該市市長打越明司（UCHIKOSHIAKASHI）率團，與回訪宜蘭的該市觀光協會會長中村勝信(NAKAMURAKATSUNOBU)等人一同訪台。隨行還有指宿市公所承辦人員鐘撞，首站與同樣以溫泉著稱的礁溪鄉交流 ...台灣新生報 ・ 23 小時前
台股再攀新高 央行沒收升幅新台幣收小貶
（中央社記者趙敏雅台北29日電）受輝達（NVIDIA）華府GTC技術大會題材激勵，台股今天收盤再寫新高紀錄，新台幣匯率早盤一度升值近1角，不過央行出手沒收升幅，尾盤翻黑，收盤收30.63元，微貶0.4分，終止連2升。中央社 ・ 1 天前
新北歡樂耶誕城燈飾測試點燈（2） (圖)
「2025新北歡樂耶誕城」11月14日即將登場，周邊燈飾也陸續布置中，市府周邊人行道的行道樹上也掛滿浪漫燈飾，為耶誕城暖身。中央社 ・ 20 小時前
國1增設造橋交流道施工 頭份交流道與124甲縣道11/3~18分階段交管
交通部高速公路局為辦理「國道1號增設造橋交流道工程（第I109R標）」植栽移植及定植作業，預計於11月3日（週一）至7日（週五）、11月10日（週一）至14日（週五）及11月17日（週一）至18日（週二），每日之9時至16時，占用國道1號頭份交流道北上出口、南下入口匝道及124甲縣道之部分車道，請用自由時報 ・ 6 小時前
台北溫泉季新北投登場 沖繩太鼓祭花笠遊行
台北溫泉季開幕日請來日本北谷町的太鼓舞團隊震撼開場(圖/台北市政府 提供)卡優新聞網 ・ 11 小時前
陳可嘉新創作藉音樂向林榮三致敬 (圖)
NSO國家交響樂團11月1日將舉辦音樂繪向自由時報創辦人林榮三致敬，演出曲目包含作曲家陳可嘉（圖）全新創作「生路」，藉音樂描繪林榮三一生的奮鬥精神與民主理念，30日舉行演出宣告記者會。中央社 ・ 1 天前
歷史入菜、文化上桌 新北「滬海宴」打造最有味的教學現場
新北市戶外教育及海洋教育中心攜手淡江大學USR遊宴計畫，舉辦「歷史與海洋的交會－海洋文史與飲食文化的印痕」教師專業社群研習，吸引全市30名教育夥伴熱情參與。活動從滬尾戰場走到漁人碼人，結合文史走讀、出國立教育廣播電台 ・ 1 天前
新北義消授旗儀式暨企業義消 成軍
新北市在板橋國中體育場隆重舉行「一一四年新北市代表隊授旗儀式暨企業義消成軍典禮」。新北市長侯友宜與義消總隊長蔣根煌共同主持典禮，展現市府對義消團隊與企業義消的高度重視，藉由授旗儀式鼓舞即將代表新北市出征全國義勇消防人員體技能交流賽的選手士氣，同時宣告企業義消正式成軍，象徵公私協力防救災體系的再度強化。此次典禮共有五十九名義消選手，齊聚一堂，分別參加火災搶救、救護技術、車禍救援、無人機運用及繩索救援等五大項目，展現新北義消的團結與活力。中國探針、南亞塑膠等企業義消加入，不僅擴展民間力量，更提升新北市整體防救災的韌性與應變能力。市府期望透過本活動，激勵義消人員持續精進專業技能，並深化與企業及救難志工的合作夥伴關係，共同守護市民生命財產安全。義消選手平日須兼顧本職工作，利用假日 ...台灣新生報 ・ 19 小時前
影/新北新店爆街頭大混戰 3男互毆受傷全進警局
新北市昨日發生一起傷害案，1名男子與友人在新店街頭巧遇曾騷擾其女友男子，雙方在路邊爆發肢體衝突互毆，3人因此均受傷，警方獲報到場雙方堅持互提傷害告訴，警方依法受理送辦。中天新聞網 ・ 20 小時前
新北歡樂耶誕城開城倒數（1） (圖)
一年一度的「新北歡樂耶誕城」將自11月14日起正式開跑，活動場地周邊燈飾也呼應今年的馬戲團主題，近日試燈，讓板橋街道入夜後也繽紛熱鬧。中央社 ・ 17 小時前
新北幼兒園不當對待幼生 2教保員勒令停職
（中央社記者曹亞沿、黃旭昇新北30日電）新北一間私立幼兒園日前遭家長指控不當對待幼生，以情緒性語言責罵，錄音也聽到疑似體罰聲音。新北市長侯友宜今天表示，經調查2名教保員構成不當對待，已勒令停職。中央社 ・ 22 小時前
土城暫緩發展區即起公展 最快115年區段徵收 (圖)
新北市土城暫緩發展區區段徵收範圍都計變更案即起辦理再公開展覽30天，最快115年啟動區段徵收作業。圖為土城暫緩發展區區段徵收案東側，現多為工廠及停車場。中央社 ・ 1 天前
新北環保局連續四度榮獲「金環獎」殊榮
記者黃秋儒／新北報導 新北市環保局再傳捷報！由環境部、法務部共同舉辦的「金環獎」評選…中華日報 ・ 1 天前
新北敬老愛心卡點數再加碼？侯友宜：財劃法分配若多就有機會
新北市議員山田摩衣今於議會質詢爭取新北市敬老愛心卡能用於泡溫泉與合作藥局，讓長輩以愛心卡點數享受更多健康、便利服務，市長侯友宜承諾請社會局與相關單位研議；敬老愛心卡點數能否再加碼？侯友宜說，財劃法分配若多過257億元，就有機會。 山田摩衣表示，今年重陽節前夕，侯友宜宣布敬老卡自9月起從每月480點加自由時報 ・ 1 天前
新北大道3車撞成一團！駕駛竟是通緝犯 警方還搜出車內有「這包」
即時中心／廖予瑄報導通緝犯毒駕釀車禍？今（30）日下午3時44分新北市新莊區新北大道三段上，有1台貨車與2台轎車發生車禍，並造成現場2男1女肢體擦挫傷，幸好意識清醒，送往衛福部台北醫院治療。沒想到，警方獲報到場處理時，竟發現其中一台轎車的駕駛是竊盜通緝犯，且在車內搜出一包毒品。詳細的肇事原因及經過，還有待警方進一步調查釐清。民視 ・ 22 小時前