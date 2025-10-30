新北環保局「金環獎」4連霸 程大維：「除惡務盡」原則打造永續城市

248251030a07

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市環保局再傳捷報，由環境部、法務部共同舉辦的「金環獎」評選中，環保局再度榮獲114年度打擊環保犯罪卓越團體獎及3項個人獎。環保局成為全國唯一連續4年獲此殊榮的地方環保機關，這不僅是對新北市環境稽查工作的最高肯定，更展現了市府在嚴打環保犯罪、打造韌性城市上的堅定決心與卓越實力。

環保局長程大維表示，連續4年榮獲「金環獎」是對全體稽查同仁不懈努力的最高肯定，新北市始終秉持「除惡務盡」的原則，未來將持續以「科技執法、跨域整合、源頭防制」為主軸，深化保護環境的理念。他強調，市府會繼續與中央及地方各單位緊密協力合作，以更具智慧與效率的行動，打造更安全、更永續的城市環境。

在團體獎部分，環保局以偵破「非法煉金集團排放強酸廢水污染環境」一案，榮獲「打擊環保犯罪卓越團體獎」最高肯定，該案犯罪集團利用劇毒王水提煉黃金，直接將含有超標重金屬、pH值極低的強酸廢水惡意排入山林，對生態造成無法挽回的破壞。環保局重案組運用縮時攝影機、空拍機等先進科技，成功在高風險潛伏中採集到關鍵證據，最終與新北地檢署、保七總隊等單位合作，追繳不法利得達新臺幣4945萬餘元，並列管復育受污染土地。

本次榮獲個人獎的3位同仁，其卓越績效涵蓋多項重大犯罪類型。包括成功瓦解最大規模營建廢棄物「跑空單」申報不實案，追繳逾5014萬餘元不法所得，遏止超過16萬立方公尺廢棄物流向不明。另有案件針對黑幫勢力介入的跨縣市非法棄土、破壞國土案，透過跨區聯防機制，有效保護北台灣珍貴農地與山坡地。這些案例充分展現了新北稽查團隊面對複雜犯罪結構時，克服艱難、專業執法的決心與能力。

「金環獎不是終點，而是肯定新北團隊持續守護土地、捍衛環境正義的決心。」程大維表示，環保局承諾將以更專業、更智慧、更精準的行動，持續為市民打造健康、宜居的永續城市，讓市民在安全的環境中安心生活。環保局強調，新北市將持續精進AI科技應用於污染預防，深化環檢警調合作平臺。

照片來源：新北市政府環保局提供

