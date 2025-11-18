新北環保菁英勇闖全國賽 海山國小邱同學奪下學童組第三

（記者陳志仁／新北報導）新北市政府環保局率環保菁英參加環境部舉辦的「114年環境知識競賽決賽」，在來自全台環保知識高手的激烈競爭中；新北選手展現出深厚實力，成功脫穎而出，順利挺進第二階段驟死賽，最終由海山國小邱同學勇奪學童組全國第三名，為新北市再添殊榮。

圖／環境知識競賽決賽學童組全國前五名大合照。（新北市政府環保局提供）

環保局局長程大維表示，參加決賽的選手，皆是從各縣市初賽中脫穎而出的佼佼者，能晉級決賽，靠的不僅是平時累積的環保知識，更是將環境保護理念融入生活、實踐綠色生活態度；環保局期盼這些環保達人們將所學環境議題與知識分享給家人朋友，讓環保觀念從生活中深耕，帶動更多市民一起行動。

首次參加新北市初賽就取得全國代表權的海山國小邱同學說，參加環境知識競賽讓他更深刻理解到環保不只是口號，而是要將環保觀念內化，融入生活每一個細節；感謝學校老師在課堂上帶來扎實的環保教育，讓他能全面掌握環保議題，希望將這份對環境的熱忱延續下去，持續參與相關的活動。

環保局補充，「環境知識競賽」範圍涵蓋氣候變遷、生態保育、防災教育、環境資源管理、文化保存等多元環境議題，透過競賽，參賽者和家長們在準備過程中共同學習環境相關知識，不僅深化環境教育，也能在日常生活中落實環保行動；希望藉由這項競賽，激發更多民眾以知識化為行動，讓生活環境更美好。

