新北環境教育場所 榮獲114年度評鑑佳績





環境部國家環境研究院舉辦「114年度環境教育認證績優表揚會」，今（3）日表揚今年優異合格之環境教育設施場所，全國共34處設施場所與機構接受評鑑，其中新北市有2處設施場所參與並獲得佳績，包括「齊柏林環境學習中心」榮獲環境教育設施場所優異殊榮，以及「阿里磅生態休閒農場」榮獲合格成績，展現新北市推動環境教育上的典範。

環保局表示，齊柏林環境學習中心以「永續、扎根、傳承、志業」為核心理念，延續已故導演齊柏林的精神，透過影像、互動展示與體驗課程，帶領民眾從空中視角重新認識臺灣的自然之美與環境變遷。中心開設多元環境教育課程，如「典藏台灣」、「從空中看台灣—減廢生活篇」、「飛閱城市-默默承受的角落」等，近期更與淡水老街結合，發展「老街解密」環境教育課程，結合永續、氣候變遷及生物多樣性等議題，讓環境教育更貼近生活，深受學校及民眾喜愛。

廣告 廣告

另一處位於石門的「阿里磅生態休閒農場」則兼具濕地動植物保育及環境教育兩大工作方向，並與北海岸在地夥伴合作，實踐「里山生活模式」，推動人與自然共生共榮的理念，透過教育與體驗活動，引導人們理解生態價值，培養對大自然的尊重與愛護，為在地生態教育注入更多活力。

看見‧齊柏林基金會執行長萬冠麗表示，成立「齊柏林環境學習中心」的初衷很單純，就是希望延續齊柏林導演用影像喚起大家對這片土地的關心，七年來一步步努力，讓更多人透過看見台灣的美麗與傷痕，進而願意採取行動。本次獲獎對所有志工和夥伴是最大的肯定，未來會繼續用影像說故事，讓感動成為行動的力量，讓環境教育走進每個人的生活。

環保局指出，為提供民眾更多元完善的環境教育學習資源，將持續輔導轄內環境教育設施場所與機構，深耕環境永續觀念，持續擴大環境教育影響力。

更多新聞推薦

● 川普簽署《台灣保證落實法案》 府：持續深化台美各領域夥伴關係