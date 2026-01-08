新北環境死角髒亂 逾8成改善

新北市環保局為提升城市環境品質，以「源頭治理」為核心，從陸域環境管理延伸至河川水環境保護，系統性盤點可能衍生汙染風險的環境死角。據統計民國114年共稽查2892件案件，其中889件要求改善環境髒亂，已有777件於期限內完成改善，改善率逾8成；另112件逾期未改善者，依法告發處分。

環保局指出，空地若缺乏管理，易堆置雜物、孳生病媒，逢雨沖刷後，就可能將垃圾帶入排水系統與河川，影響水環境品質。環保局長期透過第一線稽查人員主動巡查，結合水環境巡守隊，針對空地、空屋及河岸周邊環境盤點、列管與限期改善。

空地管理是民眾容易忽略、卻依法應負起責任的一環，實際上稽查人員常發現一塊土地可能多達數十名所有人共同持有，其中超過8成多為繼承取得，不少人甚至不清楚土地實際位置，導致長期無人管理，逐漸成為環境與水域汙染的潛在風險點。

環保局強調，不論是空地或是河川，都是市民生活環境的一部分，提醒市民應主動了解名下土地位置，透過架設圍籬、定期整理，或改造成小花園等方式，避免空地成為環境髒亂與病媒孳生源的溫床。

此外，淡水河流域水質近年顯著改善，除政府單位持續投入外，亦有一群默默守護水環境的「水環境巡守隊」扮演關鍵角色。目前新北市共有30隊、836名隊員，透過日常河川巡檢、淨溪淨灘、汙染即時通報及水質檢測，成為環保稽查量能的重要延伸。

依歷年調查結果分析，河川廢棄物仍以一次性塑膠製品為大宗，顯示單靠末端清理不足以根本解決問題。因此，新北市近幾年持續推動源頭減量與加強環境教育，從生活端減少垃圾產生。