新北環局公布顧問評鑑 3機構獲「準Ａ級」

為預防及減輕大型開發案對環境的影響，新北環保局推動「地方型環境影響評估技術顧問機構評鑑計畫」，公布一一四年度評鑑結果，共有三家顧問機構獲得「準Ａ級」、一家獲得「Ｂ級」，展現專業撰寫與評估能力。

環保局指出，顧問機構負責將調查、預測、分析及減輕對策編纂為「環境影響說明書」或「變更書件」，凡由新北環保局受理者均納入評鑑。評分標準由環評委員現場評分及環保局書件品質評分各佔百分之五十，並依書件類型分組評鑑。

結果顯示，「環境影響說明書」由黎明興技術顧問公司及磐誠工程顧問公司獲得「準Ａ級」；「變更書件」則由日揚環境工程有限公司獲得「準Ａ級」、慧群環境科技公司獲得「Ｂ級」。相關結果已公布於「新北市環境影響評估書件查詢系統」供開發單位參考。

為提升透明度，環保局自一一一年建置環評會議直播系統，民眾透過電腦或手機線上參與審查。考量部分民眾無法即時觀看，自一一四年起直播檔案將置於新北ｉ環保Youtube平台，方便全民隨時監督。此外，環保局將旁聽規則納入「新北市政府環境影響評估審查委員會會議規範」（https://www.epd.ntpc.gov.tw/Download?catID=1918），民眾可依規定申請登記發言，由會務人員安排順序及時間表達意見，透過公正評鑑與透明管道，不僅督促顧問機構提升品質，更落實公民參與。