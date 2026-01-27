新北環局招募910名儲備清潔隊員2月5日起報名
記者吳瀛洲／新北報導
新北市府環保局廿七日公布「一一五年儲備環保車輛駕駛暨儲備清潔隊員」甄試簡章，預計招募九一０名候用清潔隊員，包括儲備環保車輛駕駛候用三八０名及儲備清潔隊員候用五三０名；甄試報名日二月五日上午八時起至二月八日下午六時，一律採網路報名，錄用後通過試用期者月薪三萬二四五０元起跳。
環保局考量部分民眾可能無法自行上網操作，環保局特別於第二辦公室（板橋區文化路一段十八號，板橋國小對面）提供協助網路報名服務，服務時間為二月五日至七日每日上午九時至下午五時，現場有專人協助完成網路報名手續。
環保局表示，這次儲備環保車輛駕駛暨儲備清潔隊員甄試，凡設籍新北市四個月以上，具國小以上學歷者均可報考「儲備清潔隊員」；「儲備環保車輛駕駛」除符合前述設籍及學歷外，須領有一年以上職業大貨車、職業大客車或職業聯結車駕駛執照，且執照審驗日期無逾期，亦無受吊扣、吊銷處分。
甄試項目皆採兩階段淘汰制，「儲備環保車輛駕駛」第一階段為筆試測驗占百分之三十，第二階段為道路駕駛技術測驗占百分之七十；「儲備清潔隊員」第一階段為體能測驗占百分之七十，第二階段為筆試測驗占百分之三十，任一階段缺考或未通過者，不予錄取。
環保局歡迎有興趣報考市民朋友至環保局官網招考專區下載簡章電子檔，如需紙本簡章者，廿八日起可至環保局、各區公所服務台或清潔隊免費索取，數量有限，索完為止。
