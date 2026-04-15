白沙屯媽祖進香現場實況 目前位置 、路線一次看
新北環快龜速開20太詭異！女副駕褲塞大量毒品 抱「藍髮怪娃」遭逮
新北市保大警方日前巡邏途經新北環快時，卻發現前方租賃車「龜速」行駛，直覺可疑要求對方從福德南路匝道處下到平面道路接受盤查時，只見張姓駕駛不斷傻笑行為詭異，坐在副駕駛座的古姓前妻則是抱著一個怪異的藍髮怪娃娃，保大警方銳眼發現腳踏墊上有疑似「喪屍毒品」依托咪酯煙彈，進一步搜索後，在車內查獲大量毒品，更發現張男唾液快篩呈陽性反應，全案詢後依毒品罪嫌偵辦，另採集張嫌尿液送驗，倘若呈陽性反應，將依公共危險（毒駕）偵辦。
據了解，53歲張姓男子上週五（10日）凌晨2時許，駕駛租賃車載著39歲古姓前妻行經新北環快時，正巧保大警方巡邏經過，眼見明明速限較高，也沒甚麼車，張男卻僅以20公里時速的「龜速」行駛，行為十分怪異，因此要求張男從福德南路下匝道接受盤查。
警方攔下張男轎車時，只見張男精神渙散地下車，駕駛座腳踏墊竟有「喪屍毒品」依托咪酯煙彈，隨即喝令他配合盤查，在他隨身包包查獲大量毒品，經毒品唾液快篩發現呈現海洛因陽性反應，依法製單舉發，並當場移置保管車輛。
警方後續見坐在副駕駛座的古女懷中緊緊抱著「藍髮女娃」，行為也十分怪異，引起警方注意，要求她下車配合時，果不其然在她下車時露餡，掉出1包海洛因在副駕駛座腳踏墊，後續也同樣在在她外套、褲子搜出大量毒品。
警方後續清點，共計在2人身上搜出13包重達146.8公克的海洛因、6顆依托咪酯煙彈、1罐煙油，2人宣稱從土城要去三重吃消夜，但由於無故持大量毒品，不排除要進行毒品交易，而警方詢後仍將2人依毒品罪嫌移送法辦，另也採集張嫌尿液送驗，倘若呈陽性反應，將依公共危險（毒駕）偵辦。
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