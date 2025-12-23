新北環教志工感恩大會 致敬城市永續守護者

新北市永續環境教育中心114年度志工-綠建築導覽

新北市永續環境教育中心114年度志工研習-八里人文走讀

新北市永續環境教育中心114年度志工參訪-新北市海洋資源復育園區

新北市永續環境教育中心114年度志工期末感恩會-致贈志工感謝狀合影

新北市永續環境教育中心114年度志工導覽-挖子尾自然保留區

新北市永續環境教育中心志工協助整理綠屋頂

2025年是新北邁向淨零轉型的重要關鍵年，而推動永續最堅實的力量，來自每一位長期投入行動的環境教育志工。新北市永續環境教育中心舉辦「114年度志工期末感恩大會」，向40名默默付出、被譽為「永續守護者」的志工夥伴致上最高敬意。

教育局指出，環教中心志工長期活躍在第一線服務，從挖子尾自然保留區及中心綠建築場域，透過專業且生動的導覽解說，陪伴學子與民眾認識濕地生態、節能設計與永續生活的連結。除了導覽，志工也輪值服務臺協助民眾諮詢，成為場館重要的第一線服務窗口；每逢維護時段，更投入綠屋頂與食農場域整理，細心照料植物、移除外來種，讓學習環境空間始終維持良好的自然生態平衡與友善氛圍。

多年來投入服務的志工吳麗雲老師分享，自己熱愛導覽工作，不僅因八里自然環境優美，更樂於與孩子與民眾互動，將環境保育理念向下扎根；而中心持續辦理的綠建築、節能減碳與能源教育培訓課程，也讓志工在服務中不斷累積新知與專業。熟稔植物生態的吳秀蓉老師則表示，近期協助盤點綠屋頂與周邊植物並製作解說牌，雖導覽時常需面對日曬雨淋，但只要看見民眾專注聆聽、主動提問，就深刻感受到環境教育帶來的正向影響與成就感。