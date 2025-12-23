新北環教志工感恩大會 致敬城市永續守護者

新北市永續環境教育中心114年度志工期末感恩會-致贈志工感謝狀合影。(新北教育局提供)

記者蔡琇惠／新北報導

2025年是新北邁向淨零轉型的重要關鍵年，而推動永續最堅實的力量，來自每一位長期投入行動的環境教育志工。新北市永續環境教育中心於昨（22）日舉辦「114年度志工期末感恩大會」，向40名默默付出、被譽為「永續守護者」的志工夥伴致上最高敬意。

新北教育局指出，環教中心志工長期活躍在第一線服務，從挖子尾自然保留區及中心綠建築場域，透過專業且生動的導覽解說，陪伴學子與民眾認識濕地生態、節能設計與永續生活的連結。除了導覽，志工也輪值服務台協助民眾諮詢，成為場館重要的第一線服務窗口；每逢維護時段，更投入綠屋頂與食農場域整理，細心照料植物、移除外來種，讓學習環境空間始終維持良好的自然生態平衡與友善氛圍。

廣告 廣告

多年來投入服務的志工吳麗雲老師分享，自己熱愛導覽工作，不僅因八里自然環境優美，更樂於與孩子與民眾互動，將環境保育理念向下扎根；而中心持續辦理的綠建築、節能減碳與能源教育培訓課程，也讓志工在服務中不斷累積新知與專業。熟稔植物生態的吳秀蓉老師則表示，近期協助盤點綠屋頂與周邊植物並製作解說牌，雖導覽時常需面對日曬雨淋，但只要看見民眾專注聆聽、主動提問，就深刻感受到環境教育帶來的正向影響與成就感。

教育局提到，為持續強化志工專業量能，環教中心也陪伴志工走出場館、走進不同學習現場，透過多場志工增能培訓與跨縣市參訪交流，汲取海洋復育與友善農業的實務經驗；同時也不斷迎接招募新進志工，讓經驗得以傳承、行動持續累積。配合新北推動淨零城市與ESG行動，志工團隊也在環教中心特展開幕、碳盤查與樹木碳匯研習等指標性活動中即時支援，成為政策推動背後最穩定可靠的支援力量。

教育局表示，志工是串連環境教育與城市永續的重要夥伴。未來將持續擴大參與、深化培力，讓環境教育從理念落實為日常行動，成為新北穩定推進永續的行動力量。