即時中心／林韋慈報導

昨（27）日晚間11時發生芮氏規模7.0地震，目前無劇烈災情傳出，但因為搖晃程度大，讓許多民眾驚魂未定，也有民眾分享自己在地震當下身處環狀線上，車廂內一片漆黑，讓他不禁表示，「第一次遇到這種情況」。





目前傳出的災情大致上屬於短暫性停電與落石，有網友表示，地震發生於11點多，但他大概約12點還卡在環狀線的車廂上，下方也有人回覆，「環狀線為什麼可以這麼爛」。

接著也有網友表示，「我們應該在同一台」，影片顯示人群逐一排列沿著鐵軌走，有人留言稱，「環狀線不經震欸，0403那次還震出問題修蠻久的」，而分享走鐵軌影片的網友則表示，「趕快放人下去就好了，等了一個小時」表示無奈之情。

原文出處：快新聞／新北環狀線因地震一度停駛 網友曝：等了一個小時

