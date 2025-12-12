新北環狀線復駛滿周年 日載客量創通車後新高

新北捷運環狀線民國113年因0403地震受損後修復，至本月12日全面恢復行駛滿1周年。據統計，環狀線、淡海輕軌與安坑輕軌3線平均日運量已達9萬6784人次，邁向「日運量10萬」大關。新北捷運公司指出，1年來推動「策略性運量提升計畫」，透過班距優化、精準行銷與路網整合，日運量超越地震前水準，更大幅突破公司成立後的歷史紀錄。

去年0403地震發生後，新北捷運公司第一時間啟動緊急應變機制，擬定運轉與接駁策略，將衝擊降至最低；隨後由捷運局主導修復工程，日夜檢測確保系統安全重啟，於去年12月12日全面復駛。

新北捷說，今年8月1日起啟動「營運優化」，將尖峰班距壓縮至4分50秒，離峰班距大幅縮短25％，並首創「公告時刻表」模式。雙重策略奏效下，截至12月11日，環狀線均日運量已達7萬1688人次，遠超過地震前的6.2萬人次，成長幅度達15.5％；若與1年前剛恢復全線通車時相比，成長超過22％，創通車後新高紀錄。

安坑輕軌部分，配合環狀線班距加密，同步優化轉乘接駁，並於9月推出「150元安坑小資卡」，以親民價格鼓勵居民與學生習慣使用綠色運具，成功吸引大量通勤族。小資卡推出首月，安坑輕軌日均運量即從8月的4906人次跳升至5892人次，單月成長達20％。至12月，日均運量達7006人次，較震前水準大幅成長32.7％。

新北捷說，淡海輕軌經路網效應與觀光休閒需求雙重帶動，運量從1月的日均1.4萬人次，攀升至12月的1萬8090人次，1年內成長幅度達24％，證明輕軌已是淡水不可或缺的交通工具。