新北瓶頸打通 再添六處成果

新北市政府持續推動「瓶頸打通計畫」，針對市區道路及巷弄路口改善，去（一一四）年度再添六處成果。新工處昨（五）日統計表示，截至目前已累計完成一百三十八件瓶頸道路改善，總長度約二‧二八公里。打通後居民不必再繞道，可節省通行時間，強化交通及救災安全。

工務局長馮兆麟表示，早期地方多為聚落型態，先有通行道路，後續才逐步劃設都市計畫並適用建築法規。由於早期道路未符合現行都市計畫寬度，且部分土地屬私人所有，遂形成瓶頸路段，造成交通視距不足或人車爭道。

新北市政府自一○二年起推動瓶頸打通專案，今年完成汐止區康寧街四七四巷、新莊區瓊泰路至豐年街一二四巷二十弄、五股區民義路一段一八七號旁計畫道路、板橋區中正路一八三巷、土城區中央路四段一六五巷至中央路四段一二五巷二十五號，以及板橋區四維路至大漢街等六處。

新工處指出，板橋區四維路至大漢街案尤為特別，該路段鄰近重劃區，可串連新舊市區，通行需求高。原屬住宅區建案法定空地，後經都市計畫通盤檢討變更為道路用地，因長期作為社區停車空間使用，涉及地主眾多，用地取得與協調過程艱辛。市府自一一○年啟動改善評估，期間多次辦理會勘與研議，歷經數十次溝通協調，終於在去年六月獲地主一致同意讓售土地，使工程得以順利推動。

馮兆麟感謝地主支持公共利益，讓計畫得以落實，同時強調道路瓶頸打通後，不僅提升人本環境用路安全與行車順暢度，也有助強化區域交通動線。