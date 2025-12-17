新北生態步道奪中華建築金石首獎 展現永續空間再生力

「新北市平溪嶺腳寮-望古觀瀑步道亮點環境營造計畫工程」嶺腳廣場以人為本設計並順應鐵道曲率，營造線性景觀。

「新北市土城桐花公園景點營造工程」整理既有生態池棲地，建置生態觀察棧道，保留生物棲息空間。

新北觀旅局榮獲第33屆中華建築金石首獎+於頒獎典禮中接受表揚

「新北市平溪嶺腳寮-望古觀瀑步道亮點環境營造計畫工程」採用低衝擊開發(LID)工法，打造碎石木屑舖面步道，分段逐層截流方式涵養水資源，減少土石流失與邊坡沖蝕風險。

新北市政府觀光旅遊局在第33屆中華建築金石獎中，「新北市平溪嶺腳寮-望古觀瀑步道亮點環境營造計畫工程」獲得優良公共建設/優良空間活化類-規劃組金石獎及金石首獎，「新北市土城桐花公園景點營造工程」獲得優良公共建設/優良空間活化類-規劃組金石獎，展現新北市空間再生設計的卓越成果。

中華建築金石獎今年以「永續環境、幸福城市」為主題，呼應全球淨零趨勢與政府永續政策，表彰兼具專業技術、環境友善與社會責任的優秀作品。新北市政府觀光旅遊局局長楊宗珉表示，本次榮獲中華建築金石獎的肯定，象徵新北市在推動綠色旅遊與友善環境設施上的努力獲得專業肯定。觀旅局將持續以低衝擊、親自然的方式推動旅遊環境改善，結合生態保育與景觀設計，打造舒適、安全的旅遊場域。期望讓民眾在旅遊過程中更貼近自然，同時減少對環境的負擔，讓綠色旅遊成為展現新北城市魅力的重要價值。

新北市政府觀光旅遊局歡迎大家親身體驗生態步道的魅力，感受自然、人文與永續共存的旅遊風情。更多資訊請上新北市觀光旅遊網及新北旅客Facebook粉絲專頁查詢。