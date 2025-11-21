新北生態給付成果卓越 黃嘴角鴞、台灣藍鵲等保育類物種重現棲地

248251121a02

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市農業局昨（20）日舉辦「114年新北市瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫」成果展，展現5年來將水田、水梯田轉化為動植物共榮共存棲地的卓越成果。計畫推動迄今獲得廣泛認同，今年合作農友人數首次突破百位，輔導農田面積逼近60公頃，成功守護新北市獨特的生態保育棲地。

新北市生態服務給付計畫自110年推動，透過給予農友生態薪水，鼓勵農田改用友善農法種植作物，例如不使用除草劑、毒餌、維持田區全年湛水等，進而達到維護生態棲地的目標。合作農友人數與輔導面積年年攀升，今年合作農戶數已是111年的10倍，廣布萬里、金山、石門、三芝、雙溪、貢寮等6區。農業局長諶錫輝現場頒發感謝狀予5位資深農友，並與超過百位農戶齊聚交流，見證新北市在農田棲地保育與永續農業上的努力。

種植茭白筍的金山區農友陳長欽表示，與父親長年堅持友善耕作，田區常吸引山豬、山羌前來「光顧」，秉持「這些土地本來就是牠們的，我們只是一起生活在這裡」的精神，展現對自然的包容。今年更驚喜發現田區裡出現了黃嘴角鴞、台灣藍鵲、柴棺龜及無霸勾蜓等多種保育類與環境指標物種，象徵這片土地生態品質極為優異、環境潔淨無汙染。

農業局長諶錫輝表示，新北市持續推動生態服務給付政策，不僅是對生物多樣性保育的投資，更是建構綠色農業與永續發展的重要基石。透過農友的實際行動與長期參與，讓更多民眾認同生態保育是與生活息息相關的日常實踐。

農業局除了透過生態服務給付政策保護原生種棲地，同時長期致力於推動復育原生種和移除外來種工作。今年更啟動金瓜寮溪及柴棺龜生態調查，藉由各個計畫多管齊下，恢復農田、森林及溪流生態系機能，打造生態新北、三生永續的榮景。

照片來源：新北市政府農業局提供

