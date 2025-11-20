新北生態給付 農友領7萬護棲地
新北市農業局20日舉辦「114年新北市瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫」成果展，展現5年間將水田、水梯田營造為動植物共榮共存棲地的推動成果，並邀請各區農會、農友交流經驗，期將計畫推動至更多田區，守護新北市獨特的生態保育棲地。
農業局表示，新北市自民國110年起推動「瀕危物種及重要棲地生態服務給付計畫」，透過給予農友生態薪水，每公頃最高可領7萬元，輔導改用友善農法種植作物，例如不使用除草劑、毒餌、維持田區全年湛水、營造草生田埂等，進而達到維護生態保育棲地的目標。
計畫廣泛獲得各區農民認同，合作農友人數及輔導農田面積年年攀升，今年突破百位農友，輔導農田近60公頃，地區遍布萬里、金山、石門、三芝、雙溪、貢寮6區。
活動邀請110位合作農友、農業部林業及自然保育署及各區農會交流分享經驗，透過影片、展覽與座談，共同見證5年來新北市在農田棲地保育與永續農業實踐上的努力與成果。
種植茭白筍的金山區農友陳長欽分享，由於完全不使用化學農藥，因此田區常吸引山豬、山羌等野生動物前來「光顧」，今年更驚喜發現出現過去未曾見過的物種，包括黃嘴角鴞、台灣藍鵲、柴棺龜及無霸勾蜓等保育類與環境指標物種，代表田區環境潔淨無汙染。
農業局長諶錫輝表示，農業局除了透過生態服務給付政策保護原生種的重要棲地，同時也致力於推動復育原生種和移除外來種工作，今年更啟動金瓜寮溪及柴棺龜生態調查，藉由各個計畫多管齊下，恢復農田、森林及溪流生態系機能，打造生態永續的榮景。
其他人也在看
又有颱風要來了！專家示警「台灣3地區」生成時間曝
生活中心／周孟漢報導今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，但從白天起將逐漸回溫，南部這2天更是有機會飆到30度。雖然氣候短暫回暖，但氣象專家賈新興表示，將又有2波東北季風南下，不僅水氣會增多，溫度也會變低；令人憂心的是，菲律賓東方海面有熱帶系統發展，可能會在26、27日於南海附近成颱，並影響台灣「3地區」。民視 ・ 14 小時前
今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台 強度曝光
今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
冷過這波回溫了！「這天」起高溫上看30度 下週又一波冷空氣來襲
今（20）日清晨東北季風持續發威，全台天氣涼冷有感。氣象署表示，西半部與宜蘭清晨低溫僅15、16度，花東也下滑至17、18度，隨著白天冷空氣逐漸減弱，各地氣溫漸漸回升，一路暖到週末，週六、週日（22、23日）西半部及台東高溫上看26至30度，下週東北季風增強，北台灣天氣又會轉濕涼。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
冷到發抖！一圖看「雲霄飛車」溫度曲線 周末短暫回溫
氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，隨著12月接近，冬季感受將愈加明顯，氣溫起伏加劇也將成為常態。中央氣象署則表示，未來幾天清晨仍是這波東北季風影響最劇烈的時段，周末東北季風減弱後，氣溫可望回升，但下周東北季風將再度增強，氣溫會再次下降。中天新聞網 ・ 1 天前
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸EBC東森新聞 ・ 17 小時前
強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度
[Newtalk新聞] 今(19)日東北季風持續增強，清晨最低溫只有11.8度，北部白天也僅20度，對此，氣象署指出，明(20)天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，預計這波冷空氣影響到後(21)天清晨，後天白天後會逐漸回溫，週末東北季風減弱，氣溫明顯回升，23日將會是這週最溫暖的一天，高溫有可能飆至30度。 氣象署指出，今天清晨氣溫偏低，北台灣僅14、15度，中南部17、18度，最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度；明天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，白天溫度就會回升，中南部可回到20度以上，但北台灣仍只有20度。 至於降雨趨勢的部分，今日迎風面的桃園以北、宜花地區容易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區、宜蘭地區整日陰雨，其他地區雲量偏多，降雨較不明顯，中南部山區與部分平地有飄雨情況；明後2天天氣類似，且花東、各地山區需注意局部零星短暫雨。 而這波東北季風影響到21日清晨，21日白天起逐日回溫，中南部回升較明顯，但要留意日夜溫差大；週末北季風減弱，氣溫明顯回升，其中23日會是這週最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26至30度，但很新頭殼 ・ 1 天前
本波冷空氣最強時刻曝光！低溫下探14度 回溫還要等這時
今（19）日、明日兩天東北季風影響，今日中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫雨。對此，氣象粉專也示警本波冷空氣最強時刻，提醒民眾要注意穿著。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
今晨最低溫新北僅12.4度！吳德榮曝「明再探12度」 下波冷空氣這天報到
今、明（19日、20日）兩天東北季風影響，今日中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫雨。氣象專家吳德榮透露，此波冷空氣雖未符合「大陸冷氣團」定義，但已是入秋以來最強冷空氣，下一波東北季風預計在下週一（24日）南下。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃國昌被列被告 羅智強1句話警告民進黨
[NOWnews今日新聞]民眾黨主席黃國昌日前被週刊踢爆，以「凱思國際」名義，收受成衣大廠臺雅集團前董座之子200萬元後，利用立委職權，在立法院質詢法務部長鄭銘謙，北檢將黃國昌列為貪污他字案被告。對此...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
下屬爆霸凌只被口頭告誡 羅一鈞拍板翻案！一週內重開考績會
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 疾管署東區管制中心簡姓主任，遭媒體爆料公器私用，讓技工替他料理早餐、午餐，但基層員工向政風室檢舉後，僅被告誡，引發不滿。疾管署今（20）日回應，證實確在今年7月接獲匿名投訴，調查屬實，並由當時的署長莊人祥（現升任衛福部次長）親自告誡，但考量本案已對基層同仁士氣有影響，署長羅一鈞決定一週內重開考績委員會審議。 疾管署證...匯流新聞網 ・ 17 小時前
再冷1天！11/22東北季風減弱回暖 下週雨掃北、東部
今天(20日)持續受東北季風影響，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，氣象署提醒，明天(21日)仍感受涼冷，週六東北季風減弱回溫，下週一(24日)東北季風再增強，北台灣天氣轉涼。中天新聞網 ・ 15 小時前
基努李維成「觀光竊盜」受害者 感謝FBI找回名錶
（中央社記者林宏翰洛杉磯18日專電）美國聯邦調查局（FBI）聯手智利警方，破獲假借觀光名義的竊盜集團，成員偽裝成遊客身分進入美國，專挑豪宅區的名人住家犯案，好萊塢男星基努李維也成受害者，親筆寫信感謝FBI。中央社 ・ 1 天前
熱帶系統恐成颱風 賈新興：11/26、27東南水氣多
氣象專家賈新興今（20日）表示，未來10天持續受到東北季風影響，不過要注意，26日至27日東南水氣多，南海至菲律賓附近可能有熱帶系統的發展。中天新聞網 ・ 19 小時前
今晨低溫僅12.8度！白天開始回溫 下週新一波東北季風「北台灣再降溫」
今、明（20日、21日）兩天東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、臺灣東北部、東部地區及大臺北山區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區、恆春半島及馬祖有零星短暫雨。氣象專家吳德榮就表示，今日白天起氣溫漸回升，直到下週一（24日）晚起一小股「東北季風」南下。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
台灣迎入秋最冷時刻！一圖看「這1天」再降溫
生活中心／張予柔報導今（19）日是入秋以來全台「最冷時刻」，北台灣及宜蘭低溫下探15至17度，南部與花東也只有18至20度，讓民眾感受到明顯涼意。氣象粉專「台灣颱風論壇 天氣特急」指出，隨著日子越接近12月，台灣的冬季感受將愈加明顯，但溫度起伏也會變得較大，民眾需注意早晚溫差。民視 ・ 1 天前
最低溫12.4度！ 吳德榮：明白天氣溫略升、下周一又迎雨
明顯變天！今（19日）清晨平地最低溫出現在新北市石門區的12.4度，氣象專家吳德榮，預計明天白天起氣溫會有些許回升，不過下周一又會有一波東北季風南下，屆時迎風面降雨機率略提高。中天新聞網 ・ 1 天前
陳其邁震怒！高雄田寮竟也見垃圾山 火速下令嚴懲：一個都跑不掉
即時中心／黃于庭報導高雄知名景點「月世界」，近日傳出遭不肖人士濫倒廢棄物，現場「垃圾山」堆積數層樓高，環保局火速派人到場清理；未料，昨（19）日又於田寮發現新的垃圾山，經破袋檢查發現垃圾產源來自台南，研判2地為同犯罪集團所為。對此，市長陳其邁今（20）日下令嚴懲，「一個都跑不掉」。月世界日前傳出「垃圾山」，環保局接獲檢舉立即派員稽查，火速完成環境復原，並經破袋檢查發現爲台南等地區垃圾，研判為今（2025）年11月上旬遭人棄置。目前目前已掌握數台可疑清運車輛，全案已報請橋檢指揮，檢警正積極偵辦中。不過，環保局昨日接獲燕巢分駐所通報，於田寮區高41線道遭惡意棄置垃圾，立即派員稽查，經破袋檢查發現產源為台南垃圾，研判為同一犯罪集團所為，並主動立即調派人力機具漏夜清理，目前已完成坡面大部分垃圾清除，今日上午加派人力檢拾完成環境復原，計清運13車次。環保局指出，本案已報請橋檢檢察官併案指揮偵辦，檢警已掌握台南清除業者，將圾垃運往岡山、燕巢轉運，再派車至月世界進行棄置，研判清除業疑似關閉GPS或轉移至無GPS車輛，環保局後續將配合檢警嚴查嚴辦，絕不寬貸。對此，高雄市長陳其邁指出，昨晚同個犯罪集團在另一個處所，也有違規傾倒垃圾行為，今早9點環保局已經完成清除，目前檢方跟警方掌握特定犯罪對象。他也說重話，強調「一個都跑不掉，一定除惡務盡，嚴懲違法亂紀的行為」。原文出處：快新聞／陳其邁震怒！高雄田寮竟也見垃圾山 火速下令嚴懲：一個都跑不掉 更多民視新聞報導玉山「降下初雪」了！歷時半小時周子瑜回家倒數2天！狂曬「黑絲+美腿」6連拍賓賓哥校園直播惹議 盧秀燕怒斥「可惡白X」畫面曝！民視影音 ・ 13 小時前
今晨最低溫12.8度！白天起「冷空氣漸減弱」北部、宜花氣溫稍回升
中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在南投縣名間鄉的攝氏12.8度。氣象署表示，今天（20日）持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，明天天氣如何？氣象署指出，明天（21日）東北季風影響，北部及宜花天氣較涼，其他地區早晚亦涼，周六、周日（22日、23日）東北季風逐漸減弱，各地氣溫逐漸回升，早晚天氣仍涼，中南部留意日夜溫差較大。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 22 小時前
變天心情差？！ 桃園緬甸華僑「菜刀、鐵鎚殺妻」 前往派出所自首
社會中心／周秉瑜、馬聖傑、蔡承翰 桃園報導桃園中壢區17號早上，發生一起命案！64歲的緬甸華僑李姓男子，聲稱當天起床，因為變天心情不好，看到妻子莫名火大，因此持菜刀、鐵鎚攻擊妻子，導致妻子身亡！李姓男子事後前往派出所自首，整起事件才曝光！據了解，李姓男子過去曾當過傳教士，檢方考量他每年都會前往泰國傳教，有逃亡疑慮，因此裁定羈押。身穿藍色短袖、黑色短褲的男子，騎著機車來到派出所，走到值班台前，接著他舉雙手向警方坦承，不久前殺了妻子！他良心過意不去，犯案後主動來派出所自首！事情一傳開附近鄰居都相當訝異。變天心情差？！ 桃園緬甸華僑「菜刀、鐵鎚殺妻」 前往派出所自首。（圖／民視新聞）附近鄰居：「警察連救護車連殯葬業，連法醫檢察官都來了，他說你（鄰居）知道，你對（面）門今天出事嗎，他說夫妻吵架吵蠻久的。」事發就在桃園中壢區17號早上，64歲緬甸華僑李姓男子聲稱當天早上起床因為變天心情不好，看著坐在沙發上看電視的妻子，當下心中不知為何火大，與妻子發生口角後，拿菜刀、鐵鎚等武器攻擊妻子，直到妻子沒了呼吸心跳才停手！犯案後再騎著機車去自首，但命案發生前似乎早有徵兆！附近鄰居：「是有聽說最近好像常吵架，應該是夫妻吵架導致凶殺案，然後男生自己打電話自首。」變天心情差？！ 桃園緬甸華僑「菜刀、鐵鎚殺妻」 前往派出所自首。（圖／民視新聞）56歲的羅姓死者在住家附近的便當店上班，殺害她的的64歲緬甸華僑李姓丈夫，原本在電子工廠上班近期剛退休，在這之前曾當過傳教士，每年都會前往泰國傳教。桃園地檢複訊後，認為李姓男子雖然是自首，但有相當理由認定有逃亡之虞裁定羈押。中壢分局偵查隊副隊長戴立明：「全案依殺人罪移請偵辦，並持續釐清犯案動機。」只因天氣不好、心情差就殘忍殺害妻子！不只鄰居不能理解，家人恐怕更無法接受事實。原文出處：變天心情差？！ 桃園緬甸華僑「菜刀、鐵鎚殺妻」 前往派出所自首 更多民視新聞報導中壢男突持鐵鎚菜刀殺妻 自首稱「起床心情不佳」遭羈押快訊／66歲婦人駕車疑誤踩油門暴衝早餐店 女店員遭夾傷謊稱交易穩定幣！新北三峽1女「90萬現金遭搶」 警南下高雄逮人民視影音 ・ 1 天前
今晨下探13.2度！南部週末上看30度 這天有「另波東北季風」再轉濕涼
中央氣象署指出，今日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些；白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度，中南部及台東白天高溫為25至27度，感受較舒適。降雨方面，迎風面基隆...CTWANT ・ 21 小時前