新北生態給付 農友領7萬護棲地

新北市農業局20日舉辦「114年新北市瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫」成果展，展現5年間將水田、水梯田營造為動植物共榮共存棲地的推動成果，並邀請各區農會、農友交流經驗，期將計畫推動至更多田區，守護新北市獨特的生態保育棲地。

農業局表示，新北市自民國110年起推動「瀕危物種及重要棲地生態服務給付計畫」，透過給予農友生態薪水，每公頃最高可領7萬元，輔導改用友善農法種植作物，例如不使用除草劑、毒餌、維持田區全年湛水、營造草生田埂等，進而達到維護生態保育棲地的目標。

計畫廣泛獲得各區農民認同，合作農友人數及輔導農田面積年年攀升，今年突破百位農友，輔導農田近60公頃，地區遍布萬里、金山、石門、三芝、雙溪、貢寮6區。

活動邀請110位合作農友、農業部林業及自然保育署及各區農會交流分享經驗，透過影片、展覽與座談，共同見證5年來新北市在農田棲地保育與永續農業實踐上的努力與成果。

種植茭白筍的金山區農友陳長欽分享，由於完全不使用化學農藥，因此田區常吸引山豬、山羌等野生動物前來「光顧」，今年更驚喜發現出現過去未曾見過的物種，包括黃嘴角鴞、台灣藍鵲、柴棺龜及無霸勾蜓等保育類與環境指標物種，代表田區環境潔淨無汙染。

農業局長諶錫輝表示，農業局除了透過生態服務給付政策保護原生種的重要棲地，同時也致力於推動復育原生種和移除外來種工作，今年更啟動金瓜寮溪及柴棺龜生態調查，藉由各個計畫多管齊下，恢復農田、森林及溪流生態系機能，打造生態永續的榮景。