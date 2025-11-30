新北產官學培訓「AIoT種子教師」

新北市錦和高中聯手國立台灣師範大學電機系與瑞昱半導體，在11月22日、11月29日舉辦為期兩天的「人工智慧物聯網AIoT種子教師工作坊」，帶領30位教師聚焦人工智慧與物聯網整合技術。研習內容涵蓋深度學習概念、Ameba平台實作、音訊與影像辨識、手勢控制機器人、資料標註與模型部署等主題，展現新北市產官學合作推動智慧教育的最新能量。

新北市教育局指出，此次研習營共12小時密集培訓教師們實作瑞昱Ameba平台，從AI發展史、Ameba82操作、手勢控制機器人到模型訓練與部署，課程貼近教學現場、能立即應用，是落實新北「智慧學習、適性創新」政策的重要示範，期待未來新北市持續強化教師專業社群、跨校協作與課程模組化，打造可複製、可擴散的智慧教育模式。

錦和高中校長張純寧指出，本次工作坊不僅強化教師技術操作與AI應用，更重新翻轉教學思維，使教師能將成果直接帶回校園，將AIoT（Artificial Intelligence of Things）融入日常課程，把「會用AI」轉化為「會教AI」，帶動學生以科技破解真實世界問題，讓智慧學習落實到課堂。

課程由師大電機系教授林政宏授課，他期待透過共備、實作、教案分享等形式，讓教師在操作中累積專業，並逐步建立跨校資源共享與支持協作的網絡，使AI教學從個別示範走向系統化擴散。