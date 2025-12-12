新北產業園區周邊路段166車格、9重機車格 12/15起納入收費管理

〔記者黃子暘／新北報導〕為增加新北產業園區道路空間使用效率及停車便利，新北市府交通局停車營運科長許芫綺指出，12月15日起，新莊區五權一路、五權二路，以及五股區五權二路、五工六路及五工二路116巷等路段，共166格汽車停車格實施部分時段收費管理；另外，五股區五工路、五權路將新設9格大型重機專用格，同步實施收費管理，盼藉「使用者付費」原則提升停車格位周轉率。

許芫綺表示，新增收費路段收費時間及費率部分，新莊區五權一路、五權二路(雙號側)收費時段為週一至週五早上7點到晚上8點，每半小時10元；五股區五權二路(單號側)、五權三路、五權五路、五權六路、五權七路、五權八路、五工六路及五工二路116巷收費時段為週一至週五早上7點到晚上8點，每半小時10元；五股區五工路(大型重機)及五權路(大型重機)收費時段為週一至週五早上7點至晚上8點，每4小時收費30元。

交通局補充，民眾如停車未收到繳費單，可透過行動支付App、全國繳費網，或至「新北市路邊停車費查詢網」查詢、繳費，避免逾期受罰。

