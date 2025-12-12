新北產業園區擴大收費路段 提升停車位周轉率





為提升新北產業園區道路空間使用效率及停車便利，交通局將自12月15日起於新莊區五權一路、五權二路，以及五股區五權二路、五工六路及五工二路116巷等路段，總計166格汽車停車格實施收費管理；另於五股區五工路、五權路新設的9格大型重機專用格，亦同步實施收費管理，以落實「使用者付費」原則，提升停車格位周轉率。

交通局停車營運科科長許芫綺表示，新北產業園區除了擴大收費路段，使有限的停車空間公平共享，提升車格周轉率，讓有停車需求的車主都找得到車位停，更貼心因應在地需求規劃了大型重機專用停車格，讓重機騎士也能安心停車。

廣告 廣告

新增收費路段收費時間及費率如下：（一）新莊區五權一路、五權二路（雙號側）：收費時段為週一至週五7:00–20:00，每半小時10元。（二）五股區五權二路（單號側）、五權三路、五權五路、五權六路、五權七路、五權八路、五工六路及五工二路116巷：收費時段為週一至週五7:00–20:00，每半小時10元。(三)五股區五工路（大型重機）及五權路（大型重機）：收費時段為週一至週五7:00–20:00，每4小時收費30元。交通局提醒民眾停車若未收到繳費單，可透過行動支付App、全國繳費網，或至「新北市路邊停車費查詢網」（https://parkweb.traffic.ntpc.gov.tw/）查詢、繳費，快速又方便，避免逾期受罰。





更多新聞推薦

● 東北季風影響 迎風面天氣濕涼、中南部日夜溫差大