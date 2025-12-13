新北產業園區12／15起擴大收費路段 提升停車位周轉率

為提升新北產業園區道路空間使用效率及停車便利，交通局自12月15日起於新莊區五權一路、五權二路，以及五股區五權二路、五工六路及五工二路116巷等路段，總計166格汽車停車格實施收費管理。（圖／新北市交通局）

為提升新北產業園區道路空間使用效率及停車便利，交通局自12月15日起於新莊區五權一路、五權二路，以及五股區五權二路、五工六路及五工二路116巷等路段，總計166格汽車停車格實施收費管理；同時在五股區五工路、五權路新設的9格大型重機專用格，亦同步實施收費管理，落實「使用者付費」原則，提升停車格位周轉率。

交通局停車營運科長許芫綺表示，新北產業園區除了擴大收費路段，使有限的停車空間公平共享，提升車格周轉率，讓有停車需求的車主都找得到車位停，更貼心因應在地需求規畫了大型重機專用停車格。

交通局說明，新莊區五權一路、五權二路（雙號側）：收費時段為周一至周五上午7時至晚間8時，每半小時10元。五股區五權二路（單號側）、五權三路、五權五路、五權六路、五權七路、五權八路、五工六路及五工二路116巷：收費時段為周一至周五上午7時至晚間8時，每半小時10元。

此外，五股區五工路（大型重機）及五權路（大型重機）收費時段為周一至周五上午7時至晚間8時，每4小時收費30元。

交通局提醒，民眾停車若未收到繳費單，可透過行動支付App、全國繳費網，或至「新北市路邊停車費查詢網」查詢、繳費，快速又方便，避免逾期受罰。

