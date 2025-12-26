新北用AI科技幫毛寶貝找家 用影像讓毛寶貝被看見提升認養率 動團高度肯定

新北市府動保處推出「AI寵物認養媒合系統」昨日啟動，期提升民眾認養毛寶貝的效率與成功率。 （記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲／新北報導

新北市府動保處攜手數位發展部數位產業署研發推出「AI寵物認養媒合系統」，透過智慧科技協助民眾快速篩選、精準媒合心中理想的毛寶貝；動保處廿六日於板橋毛寶貝教育園區舉辦「毛寶貝攝影沙龍聯展」，並邀藝人王樂妍、陳謙文現場示範登入AI寵物認養媒合系統，以提升民眾認養毛寶貝的效率與成功率。

新北市府農業局長諶錫輝、數發部數位產業署副署長陳慧敏、農業部動保司副司長陳中興、台灣動保行政監督聯盟秘書長何宗勳、金汪汪流浪動物家園創辦人黃美雪等出席「AI寵物認養媒合系統」發表會，號召民眾一起登入毛寶貝配對平台https://findpet.tw/以行動支持認養，給毛寶貝一個溫暖的家。

廣告 廣告

新北市府動保處「AI寵物認養媒合系統」啟動，藝人王樂妍、陳謙文與毛寶貝一同展示認養成犬入新厝可獲六好禮。 （記者吳瀛洲攝）

動保處長楊淑方表示，為讓民眾快速找到心中理想毛寶貝，動保處耗時二年多時間請三牲工作室團隊幫轄內八所動物之家七百多隻狗狗拍攝千張沙龍照，初期將近三百隻狗沙龍照及近二百部影片交由數位產業署團隊資策會以AI分析出犬隻性格；廿六日起並在廿六日於板橋毛寶貝教育園區舉辦「毛寶貝攝影沙龍聯展」。

現場並由藝人王樂妍、陳謙文示範登入AI寵物認養媒合系統後，可填寫線上自評問卷，讓系統了解使用者的生活型態是偏好戶外活動或居家、對心目中毛寶貝的期望等；接著便可選擇偏好的毛色、體型及性別進行配對，系統將以AI推薦契合使用者個性與條件的毛寶貝。

動保處表示，民眾點入推薦動物後，可瀏覽動物個性介紹、AI為該毛寶貝進行的特質分析、收容地點、認養優惠等基本資訊，及觀看動物影片。該系統還有醫療地圖搜尋功能，使用者可搜尋附近動物醫院，認養流程、飼主責任說明及所需花費等。

數發部數位產業署副署長陳慧敏表示，AI寵物認養媒合系統推出，將大幅提升民眾認養毛寶貝的效率與成功率，透過AI分析犬隻性格與特質，並結合使用者生活型態與喜好，系統能提供更精準的媒合建議，讓每隻毛寶貝都能找到最合適的家。

動保處表示，凡至所轄八處動物之家認養成犬者，皆可獲得「新北認養成犬入新厝六好禮（睡墊、牽繩、外出水壺、飼料、寵物食盆、雨衣）」，以實質鼓勵陪伴毛寶貝展開新生活，讓更多寶貝順利找到溫暖幸福的歸宿。