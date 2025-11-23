新北男不滿親妹多次被揍替出頭 拿刀怒砍家暴男友
記者莊淇鈞／新北報導
新北市新莊區中平路292巷內某社區，日前1名男子疑似不滿妹妹多次被其男友痛毆家暴，憤而跑去找其男友理論，結果雙方一言不和後先是口角糾紛，豈料男子直接拿出預藏的西瓜刀追砍，導致其手腳遭砍傷送醫，警方獲報到場，男子隨後自行投案，雖被砍的被害人未提告，但男子經警詢後，仍被依殺人未遂罪嫌移送新北地檢署偵辦。
據了解，26歲余姓男子對於妹妹多次遭24歲無業的李姓男友家暴深感不滿，2人相約談判，豈料2人話不投機談判破裂，余男一時憤恨難平，當場持預藏西瓜刀砍傷李男，造成手、腳中刀濺血，經緊急送往部立台北醫院急救後，幸無生命危險。行凶的余男則在案發後約43分鐘，主動前往派出所，並將作案用西瓜刀一併交出，坦承犯行。
李男雖有家暴行為，但余男妹妹此前從未報案，也未曾聲請保護令，因此並無正式家暴通報紀錄。訊後，警方除將動手的余男依殺人未遂罪送辦外，亦已依權責完成家暴通報程序，以保護被害人權益。
新莊警分局重申，暴力並非解決問題的途徑，對於任何違法情事均會嚴正執法，絕不寬貸。同時呼籲民眾，若遭遇家庭暴力，應立即撥打110或113專線求助，由公權力介入制止，切勿以私刑報復，以免觸法，造成無可挽回的遺憾。
不良行為，請勿模仿！
三立新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害
拒絕家庭暴力，請撥打110、113
拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113
