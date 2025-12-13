新北男不甘被分手！強拍裸照性虐女友還討交往費

（記者周德瑄／綜合報導）新北市一名被檢方認定為恐怖情人的陳姓男子，因不滿女友提出分手且懷疑對方另結新歡，竟持刀闖入女方住處。陳男不僅強拍裸照威脅，更將女友綑綁後進行性虐待，甚至逼簽交往期間花費的債權契約才肯放人。新北地檢署日前偵結，依強制性交及拍攝性影像等罪嫌將這名男子起訴。

檢警調查發現，三十九歲的陳姓男子居住於台北市大安區，與從事餐飲業的女友交往多時。近期因女友與男同事互動曖昧並提出分手，陳男心生不滿，於今年十月二十九日上午十時許，藉口要取回熱水壺前往女友位於新北市的租屋處。陳男趁機強行闖入屋內後，隨即衝進廚房拿取菜刀，並揚言要讓對方毀容或持刀刺殺，以此脅迫女友交出手機與密碼，並強迫拍攝多張私密裸露照片。

示意圖／警方查扣陳男犯案用的手機等證物，訊後將其移送法辦，全案已由檢方依法起訴。（擷取自 免費圖庫Pixabay）

陳男在強拍裸照得逞後仍不罷休，進一步使用衣物綑綁女友的手腳，對其進行性虐待。隨後，陳男開始清算兩人交往期間的房租等開銷，要求女方償還，為了不讓女友輕易分手，竟強逼她簽署一份債權契約。誇張的是，陳男事後還騎機車載著身心受創的女友，去找她的一名男同事，要求對方在契約的連帶保證人欄位簽名，完成後才讓女友離開。

受害女子脫困後立即向新北市警方報案，警方獲報後於十月三十一日持拘票與搜索票，前往陳男住處將其逮捕，並查扣作案用的手機。陳男落網後雖坦承犯行，但仍辯稱自己感到很委屈，是因為付出感情卻沒回報且不想分手才會失控。新北地檢署經審理後，依無故侵入住宅、強制罪、恐嚇危害安全、以強暴方法攝錄性影像、強制性交等多項罪名將陳男提起公訴。

