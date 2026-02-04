新北男公車上失控咆哮比中指引恐慌！警持盾逮捕 依恐嚇公眾罪嫌偵辦

袁姓男子在公車上失控咆哮並比出不雅手勢，導致其他乘客恐慌。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 新北市一名52歲袁姓男子昨日搭乘939路公車，疑因上車前打噴嚏沒摀嘴，與一對情侶發生碰撞起口角，隨後在車內大聲吼叫、咆哮，甚至口出不雅字眼，導致其他乘客恐慌報案，三峽警方獲報後，擔心衍生更嚴重衝突，在公車司機協助下，將袁男帶回警局依恐嚇公眾罪嫌偵辦。

警方指出，袁姓男子上公車時因打噴嚏沒摀嘴遭年輕情侶側目，隨後袁男與情侶位置正好是前後排，由於椅背被踢導致袁姓男子情緒失控，開始吼叫、咆哮，並辱罵不雅字眼，甚至比出不雅手勢。司機隨後將車輛停靠路邊並報警處理。

廣告 廣告

大批警力隨即趕到現場，員警持臂盾到場協助並疏散車上乘客，但袁姓男子情緒仍無法平復，警方擔心可能出現攻擊行為，將袁男和簡姓公車司機帶回警局釐清事發經過。

警方詢後，袁姓男子稱在公車上與一對情侶因碰撞問題發生口角，心情不佳之下打電話向家人抱怨，卻越講越激動。由於袁男的行為引發乘客恐慌，將依恐嚇公眾罪嫌偵辦。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

高雄女全裸墜機械停車位身亡！曾遭家暴 同居男友案發後失聯

新莊宏匯義式餐廳「食物中毒」疑沙門氏菌感染 衛生局派員稽查