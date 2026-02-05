新北男出車禍「買刮刮樂轉運」 爽中100萬嗨喊：換車了！

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

新北市汐止區一名30歲男子昨（4）日上午在接送孩子途中發生車禍，將車送修後心情低落，決定到彩券行「轉運」。他購買兩張「2000萬超級紅包」刮刮樂，其中一張竟刮中100萬元，讓他興奮直呼：「不但修車錢有了，還可以換車！」

一名30歲男子昨（4）日上午發生車禍，決定到彩券行「轉運」，竟幸運刮中100萬元。（示意圖／資料照）

據台灣彩券公司透露，該彩券行當天好運連連。除了這名男子中獎外，晚間又有一名因工作不順的客人，在店員鼓勵下買了一張同款刮刮樂，幸運刮中10萬元。店內代理人還笑說，或許是「招財蟾蜍」帶來好兆頭。

廣告 廣告

台彩今年春節共推出15款馬年限定刮刮樂，總獎金高達399億元，包含1479個百萬元以上的獎項，創下歷年新高。其中「2000萬超級紅包」最受矚目，最大獎2000萬元已在基隆刮出，還有9張頭獎尚未被刮中。

更多FTNN新聞網報導

「2000萬超級紅包」刮刮樂第一位幸運兒在基隆！ 頭獎只剩9張

李崗製作魂從片場搬進廚房 最愛料理想像力：一口肉進入武俠宇宙！

持續腹脹、食不下嚥…她確診「大腸癌之王」 雙標靶治療帶來轉機

