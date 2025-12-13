新北男出軌登山社員 激戰數十次！正宮淚：2年沒碰我

新北一名林姓女子與林姓丈夫結婚30年，沒想到對方卻與曾姓登山社女性成員發生婚外情。（示意圖／翻攝自pexels）





新北一名林姓女子與林姓丈夫結婚30年，沒想到對方卻與曾姓登山社女性成員發生婚外情，憤而向法院提告該名女子。法院審理後認定，該名女性明知對方已有婚姻關係，仍持續與其發展不正當往來，判決須賠償元配新台幣20萬元精神慰撫金。

元配與丈夫結婚近30年。（示意圖／翻攝自pexels）

判決書指出，元配與丈夫結婚近30年，丈夫因參加登山社團，結識一名社內女性，兩人關係逐漸升溫。2024年初元配意外在丈夫手機中發現與該名女子的親密合照及曖昧訊息，進而起疑並追問。

丈夫隨後坦承，自2021年底起，與對方多次私下約會，並曾在旅館發生性行為，次數高達數十次，甚至將對方的生理期紀錄在個人行事曆中。丈夫也供述，兩人曾多次一同出遊，包括前往烏來山區、板橋電影院觀影，以及至新竹尖石鄉的溫泉湯屋停留，期間均發生性行為。

丈夫隨後坦承，自2021年底起，與對方多次私下約會，並曾在旅館發生性行為。（示意圖／翻攝自pexels）

此外，法院也審酌元配與丈夫的對話內容，對話中，元配質問丈夫是否與該名女子「鬥陣」，並痛斥兩年多來夫妻間幾乎沒有親密行為，丈夫卻將心力與行為全放在對方身上。法院認為，依整體語境判斷，「鬥陣」在本案中並非單純指同行或相聚，而是作為性行為的隱語使用。元配另提出丈夫親筆切結書、通訊軟體對話紀錄及相關消費單據，作為兩人關係已逾越一般社交界線的佐證。

法院綜合書證、對話內容、證人證詞與合照後，認定雙方互動親密且多次發生性行為，已嚴重侵害配偶的婚姻權益。遭提告的女子則辯稱，登山社成員之間以親暱稱呼互動僅屬玩笑，肢體接近是基於登山安全考量，否認存在婚外情，並主張證據不足。

法院對此案做出判決。（示意圖／翻攝自pexels）

然而法院認為，其明知對方為有配偶之人，仍持續發展親密關係，主觀上具有故意，已構成侵權行為。最終法院依民法第184條及第195條規定，判決該名女子須賠償元配20萬元，並自2025年2月23日起至清償日止，按年利率5%計算利息。超出部分的請求則不予准許。本案判決部分得假執行，若被告提供相當擔保，可免於強制執行。

