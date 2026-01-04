新北男吸喪屍毒菸上路頻違規 遭警攔獲開單罰17萬並移送

記者莊淇鈞／新北報導

張男開著廂型車在警車前蛇行變換車道。（圖／翻攝畫面）

新北市三峽區中正路一段與大同路口，今天（4日）凌晨1時許，36歲的張姓男子因開著廂型車蛇行、任意變換車道被警方攔查，警方對張男進行酒測及毒測，發現呈現依托咪酯陽性，並在張張男身上搜出3顆俗稱喪屍煙彈（依拖咪酯）等毒品，警詢後將張男依涉犯《毒品危害防制條例》及《公共危險》等罪移送新北地檢署，並依其毒駕、沿路違規，開出8張最高可罰17萬元的罰單。

警方查獲的毒品。（圖／翻攝畫面）

據了解，今天凌晨1時21分，三峽警方巡邏途經三峽區中正路一段與大同路口時，發現前方1輛廂型車行車不穩、蛇行變換車道，經攔查發現駕駛張男下車時神情恍惚，甚至沒將車停好，險些衝向前釀成交通事故，警方對張男進行酒測、及實施唾液快篩毒測，雖張男未酒駕但毒測呈現安非他命及依托咪酯陽性。

廣告 廣告

張男被攔查時主動交出1顆喪屍煙彈，警方經附帶搜索又查獲2顆煙彈、1支煙桿及3包安非他命，張男經警詢後被依違反《毒品危害防制條例》及《公共危險》等罪嫌移送新北地檢署偵辦，針對張男毒駕違規除扣車，一併追究危險駕駛蛇行、3張變換車道不使用方向燈、2張任意跨越2條車道及任意駛出邊線共8張罰單，最高可開罰17萬2200元。

不良行為，請勿模仿！

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

更多三立新聞網報導

北捷頂溪站兩度以防風打火機點衛生紙縱火 15歲少年背景曝光

前立委美女助理韓璟控「台中員警跟騷」 警證實已受理報案

15歲少年自認「好玩」 燒衛生紙丟捷運頂溪站內垃圾桶縱火

知名服飾少東開525萬蓮花跑車出遊 疑剎車故障北宜自撞護欄

